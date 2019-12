Nanette Maupertuis : « Pour lutter contre la baisse de fréquentation touristique, il faut s’adapter et jouer collectif »

La qualité, pas la quantité

Ceci dit, pour la présidente de l’ATC, le développement touristique n’est « clairement pas une course à la quantité de touristes, mais à la mise en œuvre d’un tourisme maitrisé, socialement acceptable, soutenable pour notre environnement et porteur de valeur ajoutée pour notre économie. Ce qui compte, ce n’est pas tant le nombre de touristes, mais la dépense/tête et le revenu net généré par la fréquentation ». Il lui paraît essentiel, au vu de la saturation de certains sites, de s’interroger sur la capacité de charge de la ressource. « Cela justifie pleinement que nous y portions une extrême attention, à commencer par en mesurer les données objectives de flux et d’impact ». Faut-il pour autant stigmatiser les touristes et les considérer comme des prédateurs ? « Non évidemment ! Pour deux raisons. D’abord, en pointe de saison, le nombre de touristes est à peine supérieur au nombre de résidents pour une population effective d’environ 700 000 habitants. Ensuite, c’est à nous d’organiser les plans de gestion des sites et des flux, nous nous y employons ». L’enjeu consiste

« en un meilleur équilibre des flux dans le temps et dans l’espace, ce qui suppose la valorisation et la mise en tourisme des richesses patrimoniales. Je m’y attache en œuvrant et mobilisant des financements par des partenariats public/privé, ce qui me paraît la seule voie de nature à leur redonner vie et fonction ».



Un problème d’offre

Concernant la baisse du tourisme, Nanette Maupertuis nuance les mauvais chiffres : « 7% ne représente pas la baisse du tourisme, mais celle des hébergements professionnels marchands. La baisse de fréquentation sur la base des statistiques passagers est de 3% environ par rapport à 2018 qui avait été une année exceptionnelle. Les touristes dorment ailleurs qu’en hôtel, campings ou gîtes… Les seules offres RbnB et Homeways (abritel-homelydays) affichent cette année une croissance à 2 chiffres ». Elle ne cache néanmoins pas son inquiétude face à ce « ralentissement lié indiscutablement à des causes conjoncturelles : crise des gilets jaunes, mauvais temps puis canicule, effet calendaire en mai, manque de sièges ou de rotations sur certains ports et aéroports… Ce tassement démontre en creux le manque de résilience de notre économie touristique face aux chocs exogènes ». Mais qui révèle un problème structurel de l’offre insulaire. « Notre île reste, dans tous les sondages et études, dans le peloton de tête des destinations préférées des consommateurs. Pour autant, la transformation de ce désir en achat de séjours ne se fait pas sur un marché éminemment concurrentiel et très volatile. C’est sur la nature de ce problème que nous travaillons avec l’ensemble des acteurs concernés, notamment dans le cadre du Conseil stratégique du tourisme mis en place en mai dernier par l’ATC ».



Une nécessaire adaptation

La présidente de l’ATC prévient que la conjoncture économique pour 2020 n’est pas favorable : « Le dimensionnement des transports est à la baisse, des lignes ferment, les compagnies doivent intégrer des coûts supplémentaires, certains évènements qui lançaient la saison disparaissent et, enfin, notre destination reste paradoxalement chère alors que l’offre est pléthorique ». Pour pallier cette morosité, elle annonce que la Commission « Promotion de l’ATC » a proposé, il y a quelques jours, un certain nombre d’actions ciblées, notamment sur les marchés étrangers, et sollicité des moyens supplémentaires pour porter l’image de la destination. Un plan d’action spécifique pour stimuler l’offre de transport est en préparation avec les Chambres de commerce et l’Office des transports. « La transition ambitieuse, votée en mars 2018, ne s’opérera que si tout le monde joue dans le même sens. Il est crucial aujourd’hui que le tourisme insulaire - plutôt familial, indépendant - s’adapte et joue collectif au regard de la pression concurrentielle et de la volatilité de la demande ». Elle se veut rassurante : « L’ATC assurera pleinement son rôle d’opérateur territorial public et d’ensemblier en charge de la coordination des acteurs et de la promotion de la destination ». Tout en concluant que les batailles dans le monde du tourisme « doivent se livrer sur les marchés extérieurs et pas sur notre territoire ».



N.M.