Nanette Maupertuis : « Les aides du gouvernement pour pallier la flambée des prix ne sont pas à la hauteur des enjeux »

- Que comptez-vous faire face à un Etat qui semble peu réceptif à vos demandes ?

- Des conférences sociales ont eu lieu en 2019 et 2021 à l’initiative de la Collectivité et nous en tiendrons une prochaine au mois d’avril. L’idée de base est de bien objectiver les problèmes, d’identifier les points de blocage et de proposer des solutions pérennes pour l’économie corse et la population. À chaque fois, nous sommes obligés de refaire les démonstrations. Mais nous les referons autant qu’il le faudra ! Nous identifions mieux aujourd’hui où peuvent être les difficultés, comme dans le domaine des carburants. Mais l’État doit faire preuve de transparence et fournir l’ensemble des informations relatives au fonctionnement des marchés. La balle est dans son camp ! Nous constatons très clairement que les solutions sont souvent d’ordre législatif ou règlementaire car nous ne sommes pas dans un marché de concurrence pure et parfaite. Les vertus habituellement assignées au marché n’opèrent pas dans un territoire insulaire qui se caractérise par une dépendance extérieure maximale, très peu d’offres sur la plupart des marchés… Dans de telles conditions, la formation de monopoles est quasi-naturelle. Cela se répercute sur le bien-être économique des Corses. Il faut donc corriger les défaillances du marché par l’action publique. En période post COVID, ces défaillances sont exacerbées. Nous sommes prêts à discuter de la question du développement économique, de la lutte contre la précarité, et par conséquent, de la nécessité d’un statut fiscal particulier qui couvrirait notamment la fiscalité sur la consommation courante et sur le carburant. Je tire la sonnette d’alarme ! Attention… avec 26% de la population dans un halo de pauvreté et des pertes de pouvoir d’achat telles qu’on les connait actuellement… la situation est critique sur le plan social.



- On parle beaucoup du prix des carburants, mais pour le prix des autres biens, que faites-vous ?

- Le Conseil exécutif va présenter à la prochaine session de l’assemblée un rapport relatif au dispositif d’encadrement du prix des biens de première nécessité mis en place avec les grandes enseignes de la distribution en 2019. Ça, c’est du concret ! Je rappelle quand même qu’il faut mettre au crédit de la Collectivité de Corse d’avoir pu avec les distributeurs, en pleine crise des gilets jaunes, procéder à une forme de régulation des prix de 200 produits de base. Ce sont des biens qui sont, d’ailleurs, étiquetés aujourd’hui en tant que tel dans les grandes surfaces et que la grande distribution s’est engagée à ne pas augmenter. C’est important ! Les choses là-dessus semblent plutôt avoir bien marché. Je rappelle également qu’une politique de logement est menée pour lutter contre l’augmentation du prix du foncier et de l’immobilier en Corse avec un double objectif de rénovation énergétique de l’habitat et d’accession à la propriété. Un rapport de l’Agence d’urbanisme (AUE) a démontré que le rythme du coût de logement a été deux fois plus fort en Corse que sur le continent entre 2006 et 2019. Je tiens, enfin, à rappeler le travail mené par nos députés avec l’adoption d’une loi, en première lecture, pour lutter contre la spéculation foncière et immobilière qui, elle, a un effet direct sur le coût du logement et du foncier dans l’île.



- Vous avez évoqué des problèmes structurels. De quoi s’agit-il ?

- Depuis plusieurs années, nous menons des actions de lobbying en faveur de la prise en compte des surcoûts de l’insularité, notamment auprès de la Commission européenne. Nous avons aussi alerté l’Etat sur la situation sociale. Le taux de pauvreté est très important dans notre population dont 18,5 % gagne moins de 1080 € par mois. Cette population, qui est vieillissante et a de faibles revenus, a quand même subi plus fortement qu'ailleurs la crise du COVID, surtout les jeunes et les personnes âgées, mais aussi les TPE qui ont énormément souffert de cette crise sanitaire. Nous avons été, avec l’Île-de-France, la principale région impactée sur le plan des fondamentaux économiques. Donc, lorsqu’on parle de relance, de reprise, il faut veiller à ce que cette reprise bénéficie à tout le monde. Il faut faire très attention à l’accroissement des inégalités qui, sur un territoire comme le nôtre, peuvent être très préjudiciables à l’équilibre social.



- Dans ce contexte, qu’attendez-vous des élections présidentielles ?

- Les attentes sont très claires : il faut des évolutions législatives et réglementaires qui doivent permettre de prendre en compte les contraintes géographiques, démographiques et économiques de la Corse. Cette prise en compte a déjà été réalisée en Europe et en France pour des régions ultrapériphériques. Nous ne sommes pas une région ultrapériphérique, mais nous subissons des difficultés structurelles qui sont démontrées et démontrables. Ainsi, les effets de l’insularité sur les structures de marché, qui sont, en Corse, de type monopolistique ou oligopolistique, ont des conséquences directes sur la vie des gens. Il est important qu’on éclaire ce débat dans le cadre de la présidentielle et que chaque candidat se positionne eu égard à une situation qui, sur le plan socio-économique, va encore se tendre. Je l’ai déjà dit : j’attends un positionnement très clair de tous les candidats sur un projet d’autonomie institutionnelle qui doit permettre d’apporter des solutions adaptées aux problèmes que les Corses rencontrent.



Propos recueillis par Nicole MARI.