Nanette Maupertuis : « Il est essentiel que le Pacte pour les océans prenne en compte les territoires insulaires »

- Dans le cadre d’UNOC 3, vous avez prononcé le discours d’ouverture de la session dédiée à la Méditerranée. Quels sujets avez-vous abordés ?

- La Corse était invitée par le président de la Région Sud et par le maire de Nice. Nous l’avons représentée avec les conseillers exécutifs, Jean-Félix Acquaviva et Guy Armanet. J’ai eu le plaisir d’ouvrir la session consacrée à la Méditerranée. C’était une séquence importante parce qu’elle associait des responsables politiques de toutes les rives de la Méditerranée, des experts scientifiques internationaux et la société civile avec plusieurs associations et parties prenantes. Nous avons tous évoqué, d’abord et avant tout, les dangers et les défis à relever en Méditerranée qui est une mer fermée et, en même temps, un des hotspots de la biodiversité dans le monde. Le problème, c’est que la concentration humaine sur le littoral, associée au changement climatique, a pour conséquence une diminution très forte de la biodiversité marine. De plus, la zone méditerranéenne est soumise à un stress hydrique très important qui impacte les ressources terrestres qui bordent la Méditerranée. L’ensemble de la zone est véritablement sous pression. Lorsqu’il se passe quelque chose sur une des rives, l’autre côté est automatiquement concerné. C’est pour dire que l'on a véritablement un destin commun en Méditerranée parce qu'on a une mer en partage. Les îles, comme les régions côtières, sont confrontées à des défis majeurs, communs, que ce soit le changement climatique, les pollutions marines, en particulier les pollutions plastiques. Et des défis également migratoires, de sécurité alimentaire, et évidemment géopolitiques, avec tout ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient.



- La pollution marine touche aussi la Corse. Que peut-on y faire ?

- Nous avons surtout traité, au cours de cette journée, des pollutions plastiques, en particulier des microplastiques qui font peser un risque majeur sur le monde vivant. J’ai rappelé que les territoires insulaires, qui ne sont pas des territoires industriels, reçoivent énormément de pollutions venant d’ailleurs, notamment des microplastiques. J’ai rappelé également que dans les années 60 en Corse, nous nous étions fortement mobilisés contre les boues rouges de la Montedison. Ce qui a été fait par nos pères, il y a 60 ans, est tout à fait faisable aujourd’hui. C’est-à-dire : dire « Non à ces pollutions » ! La Corse compte deux parcs marins, un dans l’Extrême-Sud et un autre dans les Agriates et le Cap Corse. Ils ont été obtenus de haute lutte et sont un exemple à suivre du combat des Corses, des insulaires, en faveur du milieu marin.



- Autre sujet abordé et plus polémique : celui de la surpêche. Qu’en est-il en Corse ?

- Il y a plusieurs types de pêche en Méditerranée. La nôtre en Corse concerne plus d’une centaine de pêcheurs. C’est une pêche côtière, artisanale, respectueuse des écosystèmes. Ce n’est pas toujours le cas, ailleurs, en Méditerranée, où l’on pratique une surexploitation des ressources halieutiques qui vient se surajouter à une diminution des stocks halieutiques, diminution due à une pression humaine trop forte, à une pression touristique et à des espèces invasives. La pêche côtière, telle que nous la connaissons en Corse, est en danger. Les stocks diminuent, en plus une pêche agressive de certains chalutiers, de certains armements venant d’Italie ou d’Espagne, raclent tout sur leur passage et abîment les champs de Posidonies. Cela n’est pas soutenable, ni pour la nature, ni pour la pêche artisanale corse.



- Le président Macron a annoncé l’interdiction du chalutage de fond dans les aires marines protégées, provoquant la colère des pêcheurs de Bunifaziu. Cette mesure est-elle justifiée ?

- Dans le chalutage, tout est question de dosage, d’équilibre. La Corse, ce n’est ni la Bretagne, ni la Sicile, notre pêche n’est pas une pêche intensive, elle n’est pas un armement de chalutiers. On ne peut pas traiter les quelques petits chalutiers corses, il n’y en a que cinq licenciés sur toute l’île, comme les gros chalutiers étrangers qui chalutent dans les eaux territoriales entre la Corse et la Sardaigne, alors que c'est une zone marine protégée. Il faudra être prudent en la matière. Je pense que là où il n’y a plus assez de ressources halieutiques et où la biodiversité est en danger, il faut effectivement les protéger de la pêche intensive, comme on le fait pour les espèces terrestres, pour leur donner le temps de se régénérer. Il faut consulter et moduler.