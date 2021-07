Nanette Maupertuis : « Ce qui m’anime est de bâtir une Corse émancipée et de la transmettre à nos enfants »

- Cette période à Bruxelles vous a-t-elle donné l’envie d’une carrière politique ?

- Franchement non ! Cela m’a donné une conscience politique et une connaissance de la pratique politique, mais j’ai continué à me former. Mes parents considéraient que la meilleure façon de servir la Corse était d’acquérir des compétences dans un domaine spécifique et de revenir les mettre au service de la construction de ce pays. J’ai donc poursuivi mon DEA d’économie à Aix en Provence. Mes professeurs m’ont proposé de faire une thèse et j’ai dû, à regret, quitter mon poste d’attachée parlementaire. Max Simeoni était, lui aussi, persuadé qu’il fallait que je poursuive mes études. Après ma thèse en économie de l’innovation à Sophia Antipolis, je deviens maître de conférences et j’ai le choix entre plusieurs universités, dont l’Università di Corsica. Je comprends qu’il est temps de rentrer chez moi en me disant que je peux y être utile.



- A votre retour à Corte, votre carrière universitaire progresse rapidement…

- Oui. Je deviens assez rapidement vice-doyen de la faculté de droit et de sciences économiques. En 2002, Antoine Aiello me contacte, et je deviens la première femme vice-présidente du Conseil d’administration de l’université. C’est l’époque des négociations avec Nicolas Sarkozy - qui est ministre de l’Intérieur et en charge du dossier corse - concernant la mise hors normes de l’Université, qui détermine les moyens spécifiques à allouer à notre établissement. Une nouvelle période s’ouvre. Lorsque mon mandat de vice-présidente arrive à son terme, je ne souhaite pas le renouveler. Mais je reste persuadée qu’il faut accroître notre capacité de recherche et d’innovation qui est, aussi, une capacité d’émancipation. Je participe donc activement à la création de l’unité mixte de recherche CNRS-UMR LISA en Sciences humaines et sociales qui ouvre ses portes en 2008 et que je dirige jusqu’en février 2021. Je suis très fière du travail que nous avons mené collectivement et de ce très bel outil à disposition des chercheurs et des doctorants. Entre temps, en 2015, Gilles Simeoni me demande d’intégrer sa liste aux élections territoriales.



- Cet appel a-t-il été l’élément déclencheur ou aviez-vous eu d’autres opportunités ?

- J’avais déjà été sollicitée par Edmond Simeoni, mais j’avais décliné sa proposition, la mort dans l’âme… Je pensais que j’avais mieux à faire à ce moment-là, en tant que militante non encartée, sur le terrain de l’université. Travailler dans un amphi et former des cerveaux étaient pour moi tout aussi important qu’un mandat électif dans une commune ou à l’Assemblée de Corse. En 2015, quand Gilles Simeoni me sollicite sur les questions économiques et européennes, mon labo est sur les rails, je suis professeur des universités, j’ai fait, dans ce cadre-là, le tour de différents postes à responsabilités, et je me dis que, peut-être, je peux encore être utile ailleurs… Et j’espère l’avoir été à l’Agence du tourisme d’une part, et aux Affaires européennes d’autre part.