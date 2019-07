Nanette Maupertuis : « Arrêtons de croire que ce sont des flux massifs qui font la saison touristique ! »

- Quels changements ?

- D’abord, la demande est de plus en plus volatile. Les comportements ont profondément changé. Les gens choisissent au dernier moment sur leur smart phone leur point de chute en fonction de la météo et des offres aériennes ou maritimes de dernière minute. Ensuite, l’offre en Corse s’est fortement développée tant en hébergements qu’en restauration. Il y a énormément d’établissements. Lorsque la demande croît, tout le monde travaille. Lorsque la demande, pour des raisons conjoncturelles ou structurelles, baisse… certains rencontrent des difficultés. Les meilleurs s’en sortent toujours. Enfin, le contexte en Méditerranée est très concurrentiel et va le devenir encore plus avec la paix retrouvée dans certaines régions. Cela aussi, nous l’avions dit. L’île doit atteindre un haut niveau de compétitivité, basée sur la qualité, et surtout pas sur la baisse des prix.



- Certains établissements ont fait de gros efforts d’investissement. Pourquoi le compte n’y est-il pas forcément ?

- Le compte y sera à terme ! Nous accompagnons les établissements dans leur transformation, notamment avec le dispositif d’avances remboursables mis en place par l’ATC avec la CADEC (Caisse de développement de la Corse). Nous devons être vigilants concernant l’hypertrophie de l’économie informelle qui pèse trop lourdement en Corse. Au mois d’août, les 2/3 des lits relèvent de l’informel ! Même si une bonne partie est liée au tourisme affinitaire…, la plupart du temps, il s’agit de concurrence déloyale.



- Les acteurs taclent aussi le problème des transports. Quel est son poids réel ?

- Nous travaillons avec l’Office des Transports de la Corse (OTC) et les Chambre de commerce et d’industrie (CCI) à une analyse précise de la situation, notamment sur les coûts. L’ATC sera au centre de ces échanges car nous sommes inquiets du prix de certains billets, justement en amorce de saison. Il ne faut pas sous-estimer non plus l’impact qu’a eu sur le remplissage des avions l’existence d’un taux de résidences secondaires qui est de loin le plus élevé de France : 37% selon l’INSEE. L’effet de ce tourisme résidentiel doit être analysé. Toutefois, les transports sont une condition nécessaire du tourisme, mais pas une condition suffisante. Au bout des lignes, il faut une offre touristique de qualité, continue pendant plusieurs mois… Nous l’avons vu cette année encore. Ne compter que sur les plages, ça ne marche plus ! Il suffit d’un évènement climatique soudain pour que la pratique du balnéaire soit stoppée net, comme c’est le cas aujourd’hui dans le Cap Corse à cause de la présence de lits d’algues sur le sable.