"My innovation is..." prime le projet de Nicolas Poiron-Guidoni

Pour la première fois, le concours "My innovation is..." qui prime les nouveaux talents de la recherche et de l'innovation, se jouait en Corse. Organisé par la SATT sud-est (Sociétés d'Accélération du Transfert de Technologies) en partenariat avec l'Université de Corse, cet événement mets en lumière les talents de la recherche de la région Sud et Corse.

Jeudi soir au théâtre de Bastia, 14 candidats ont présenté leur projet en trois minutes.

Parmi les 14 candidats 7 espéraient obtenir le prix de recherche et 7 concourraient au prix des start-up.

Le jury et le public présent dans la salle ont voté pour le projet le plus convainquant.



En lice cette année pour le prix de recherche, deux doctorants au laboratoire de Science pour l'Environnement de l'Université de Corse. Karina Meerpoel Pietri, 24 ans a présenté un projet tiré de sa thèse sur la prédiction de la vulnérabilité des constructions lors des incendies à l'interface forêt/habitat.



Nicolas Poiron-Guidoni 25 ans, a gagné le prix de recherche avec son projet "Moon Fish" qui utilise l'intelligence artificielle, pour un compromis entre les besoins humains et le respect de l'environnement. Concrètement, le jeune corse a étudié des stratégies de pêche économiquement viables et qui tentent à un modèle durable.



Ainsi, Nicolas Poiron-Guidoni succède au doctorant de l'Université de Corse, Vito Ciullo lauréat en 2017 pour projet de drone muni d’un dispositif de vision pour mesurer les feux de végétation. Grâce à cette victoire le jeune homme recevra une belle récompense allant jusqu'à 20 000€ pour la prématuration du projet (les phases préparatoires).