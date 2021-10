Musique : "Les petites mains symphoniques" enchantent la Balagne

C'est après une édition annulée pour cause de Covid-19 que le festival des "Petites Mains Symphoniques" fait son grand retour en Balagne et ce, pour le plus grand plaisir de son public. Un public conquis depuis ses débuts et qui ne cesse de grandir.



"On revient après deux ans d'absence. C'est un grand événement", précise Éric du Fray, fondateur des Petites Mains Symphoniques.

Au programme du festival ?

Une quinzaine de concerts organisés dans toute la Balagne où 150 enfants venus de la France entière partagent leur passion, la musique et le chant.



" Ces enfants sont incroyables car ils sont passionnés. Les Petites Mains Symphoniques est un projet que j'ai créé il y a 15 ans". Pas moins de 10 000 enfants ont depuis participé à l'aventure.







Mais cette année, l'organisation de la nouvelle édition s'est révélée assez compliquée selon Éric du Fray. "Notamment au niveau du logement... Donc on ne pouvait pas communiquer sur l'événement. Tout s'est donc fait très vite". Et pourtant le résultat est concluant avec un premier concert qui a affiché complet.



" L'église était pleine. C'est incroyable ! Hallucinant ! On se rend bien compte que notre public est fidèle".







A Lisula, Curbara, Sant'Antoninu, Palasca, Lumiu, Algajola; I Cateri, Pigna, Munticelli, Belgodere, Calvi

Après un concert d'ouverture à Lisula, en l'église de l'immaculée Conception ce dimanche et les villages de Curbara, Sant'Antoninu et Palasca, ce lundi, les Petites Mains Symphoniques donnent rendez-vous ce mardi à19h30, dans les églises de Lumiu avec " Architecture Musicale Opus 4" et d'Algajola, " Écoute en miroir opus 3".







" C'est intéressant de se produire dans les villages. Il y a beaucoup d'habitants qui viennent. Et certains entendent pour la première fois des harpes ou des hautbois. Tous les instruments d'orchestre symphoniques sont représentés".





Âgés de 6 à 17, en 2121, ce sont 500 jeunes gens qui participent à l'aventure.



" Tout le monde peut accéder. Il y a même des enfants qui ne savent pas lire la musique qui chantent. Il suffit d'envoyer une vidéo avec un répertoire libre et de montrer le meilleur de soi même. C'est un contrat moral entre l'association et l'enfant. Et avec entre 5 et 10 plateaux télé par an et 4 festivals, les Petites Mains Symphoniques c'est aussi et surtout une manière de valoriser ces jeunes talents" a-t-il ajouté.







Hommage à Petru Guelfucci

Avec un répertoire éclectique, le festival propose de la musique classique, de la musique symphonique électrique, du jazz ou encore des chants traditionnels.

En fait, il y en a pour tous les goûts.



On pourra encore le constater mercredi, avec le retour du festival dans la cité Paoline à l'église des moines pour 16 heures avec "Merveilles de l'enfance opus 4", puis direction I Catari, au couvent de Marcassu avec le concert " du grave à l'aigu dans tous ses états".



Jeudi 28 c'est à Pigna qu'il faudra se trouver à 16h 30 pour découvrir "Capriccio en musique en opus 4".



Vendredi, 3 concerts en perspective. 18 heures à Monticellu, au club house " Vertige opus 4".À Belgodere également à 18 heures en l'église St Thomas, " étoiles enchantées opus 4" et à 18h30 à Calvi en l'église Saint Jean-Baptiste, " timbres en fusion opus 4".

Le plus dur sera donc de choisir.

Il y a 3 ans, Petru Guelfucci était le parrain de l'édition. " Lors du concert de clôture qui aura lieu à Calvi samedi 30 octobre au complexe sportif de Calvi Balagne, un hommage lui sera rendu".