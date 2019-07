Musique : La 30ème des Nuits de la guitare de Patrimonio du 20 au 27 juillet !

« Certains s’attendaient peut-être à un feu d’artifice pour ces 30 ans mais notre budget ne nous le permettait pas. Il est même en baisse par rapport à l’an passé. La 29ème édition a d’ailleurs été très très bonne à tous les points de vue et pourtant nous sommes repartis pour la 30ème en connaissant de sérieux problèmes. Il y a, eu dès le départ, de mauvais signaux. Une certaine collectivité a même baissé sa subvention. Ça donnait vraiment envie d’arrêter. Et puis une embellie est apparue en novembre qui nous a boostés. Aujourd’hui nous proposons une programmation éclectique et sympathique car tous artistes programmés le sont ».





Samedi 20 juillet, le festival ouvre avec Gauvin Sers. Après un 1er album (« Pourvu » en 2017) certifié disque de platine, le jeune homme au look à la gavroche a sorti cette année un 2ème opus avec notamment le titre « Les oubliés ». Ses ballades ont le son folk-rock appuyées par des guitares mais aussi violons, orgue et accordéon.

En 2ème partie un habitué de la Corse : Murray Head.

Dimanche 21, Michael Pipoquinha quintet. Dans ce quartet emmené par le talentueux bassiste Michael Pipoquinha, on trouve aussi Pedro Martins, un jeune prodigue de la guitare brésilienne. En 2ème partie, Marcus Miller & Selah Sue. Un concert inédit puisque unique cette année où les arrangements de Miller sont sublimés par la voix de la diva belge.





Lundi 22 : Juan Carmona. Presque inconnu à l’époque, lors de la 1ère édition des Nuits de la guitare il s’était produit au sein de la formation de Raphaël Fays. Depuis le guitariste a fait du chemin et plusieurs de ses albums ont été nommés aux Latin Grammy Awards dans la catégorie « Meilleur album flamenco de l’année ». Avec une formule en quartet, Juan Carmona propose cette année en Corse une version ardente et moderne du flamenco. Suivra sur scène Kendji Girac et son « Amigo Tour ». Le chanteur gypsie sera entouré d’excellents musiciens pour un beau moment de partage.





Mardi 23 : Steve’n’Seagulls, un groupe finlandais aux covers déjantés, version bluegrass, des grands classiques du hard rock.

En 2ème partie, Hubert-Felix Thiéfaine. Est-il nécessaire de rappeler qui est HFT ? 40 ans de chansons entre Léo Ferré, Bod Dylan ou encore les Rolling Stones et qui dans les années 80 célébrait « La fille du coupeur de joint »

Mercredi 24 : Honneur à la Corse et à la talentueuse Sandrine Luigi. A son répertoire ce soir là une sublime pièce de Roland Dyens. A la suite Yamandu Costa et Vincent Peirani. Le premier est considéré comme le plus grand guitariste brésilien actuel. Vincent Peirani est lui un virtuose de l’accordéon. Sur la scène de Patrimonio la rencontre s’annonce explosive et géniale. Thomas Dutronc conclura ce concert de mercredi dans un esprit manouche

Jeudi 25 : Glenn Hughes. Icône du rock, surnommé « The voice of rock », il a souvent joué aux cotés de Gary Moore, Black Sabbath ou Deep Purple. Les Stranglers prendront la suite. Ce groupe, ce sont 18 albums classés au top 40. Les fans attendront «Always the sun », No more Heroes » ou « Peaches » mais pas que…

Vendredi 24 : Patrimonio à l’heure irlandaise avec Pat McManus Band. Tour à tour violoniste ou guitariste son concert raisonnera rock et blues. The Chris Slade Timeline clôtureront cette avant dernière soirée avec bon nombre de tubes d’AC/DC dont il était le batteur.

Samedi 27 : Eric McFadden Trio pour un savant mélange de rock, de blues, de flamenco et de musique tzigane. Et pour terminer cette 30ème édition, sur la scène « Trois cafés gourmands ». Mylène Madrias, Jérémy Pauly et Sébastien Gourseyrol composent ce trio corrézien. Les textes sont tantôt nostalgiques, tantôt festifs sur des musiques folk, jazz manouche, blues, pop…

Du samedi 21 au jeudi 26 juillet, l’Ecole Atla et l’association Harmoniques organiseront 5 stages : guitare rock metal fusion, jazz par le blues, tous styles, classique et guitare basse.

*Le président des «Nuits de la guitare » a été victime récemment d’un problème cardiaque assez sérieux