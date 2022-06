Musique : "Bastia Tropical Chic", le single très coloré de Jean-Charles Santini

Jean-Charles Santini, c’est entre 2007 et 2014 trois albums sous le pseudo Saint André, en hommage à sa grand-mère originaire de Sant'Andréa-di-Cotone.Le jeune Jean-Charles s’éveille très tôt à la musique grâce au piano. Très vite il écrit et compose en parallèle de ses études de kiné en Belgique où il s’installe d’ailleurs une fois son diplôme en poche. Il ne sera toutefois jamais bien loin de son île et on le verra notamment sur la scène des Musicales de Bastia.Après Bruxelles et Paris, en 2016 Jean-Charles part s'installer plus d'un an à Saint-Domingue à la recherche de parents qui s’y étaient installés. Cette île le reconnecte aussi avec la Corse, lui rappelle des souvenirs d’enfance. Aussi décide t’il il y a 6 ans de revenir à Bastia où il exerce en tant que kiné. Il y revient aussi en tant que chanteur mais sous son vrai nom : Santini… Santini comme son frère, Julien, humoriste reconnu dans toute l’Europe grâce au Festival de Montreux et autres passages dans les grands cabarets parisiens. Les Santini, une famille d’artistes donc.Jean-Charles est revenu des Caraïbes avec de la musique plein la tête et de nouvelles sonorités. « Là-bas, la musique est omniprésente » déclare-t’ il. « D'autres influences se sont ajoutées à ma pop, notamment des rythmes typiques de Caraïbes ».L’idée de cette chanson Bastia Tropical Chic ? Le parcours d’un autre corse : l’homme politique, préfet Jean-Charles Marchiani. Sa voix suave accompagné de ses instruments préférés, guitare et piano, son sens fluide de la mélodie et ses arrangements ciselés, servis par un texte aux références clandestines, font de ce Bastia Tropical Chic une petite bombe-surprise, un succès de l’été, doublé d’un très beau clip signé Léo Chesnel Ce single est un prélude à un album que l’on a hâte d’écouter. Hâte aussi de le retrouver sur scène lui qui a longtemps fait les premières parties d’artistes comme Florent Pagny… Avis aux tourneurs !