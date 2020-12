Musa Nostra : Festa di a Lingua Corsa virtuelle le 4 décembre

Comme chaque année, l'association Musa Nostra organise des tables rondes et des évènements publics pour mettre en avant la littérature corse. A l'occasion de cette Festa di a lingua corsa, bouleversée par la Covid-19, l'association bastiaise s'est adaptée et a créé "In linea". Comme son nom l'indique, ce nouvel évènement permettra de suivre les conférences, tables rondes, et autres évènements... sur les réseaux sociaux !



Au programme de cette journée du vendredi 4 décembre, la découverte d'une œuvre du musée de Bastia avec la professeur d'art plastique Janine Vittori. Ce sera, par exemple, l'occasion de découvrir le vocabulaire de l'art avec elle en vidéo. Une table ronde sur le patrimoine insulaire et l'édition sera également proposée sur les pages Facebook et Instagram de Musa Nostra. "Cela permettra de parler et de promouvoir les beaux livres qui sortent chaque année en Corse et pourquoi pas donner des idées de cadeaux de Noël ?", explique Marie-France Bereni-Canazzi, la présidente de l'association.



De la mixité culturelle



A Festa di a lingua in linea sera surtout marquée par son concours de lecture en langue corse qui, cette année, a dû innover en demandant aux candidats désireux de participer d'envoyer une vidéo sur laquelle ils sont en train de lire. Et cette initiative a déjà séduit puisque de nombreuses capsules vidéos ont déjà été réceptionnées par MusaNostra.

Marie-France Bereni-Canazzi et les bénévoles s'en réjouissent : "Pour participer il ne faut pas des moyens techniques très poussés, un petit téléphone fait l'affaire. Grâce à cela, des personnes habitant dans les villages, qui habituellement n'auraient pas forcément essayé, l'ont fait cette année. Cela a permis la mixité culturelle et surtout, de démocratiser A Festa di a lingua."



Tout le programme de la Festa di a lingua par Musa Nostra est à retrouver sur leurs réseaux sociaux et leur site internet.