Muratu : la fête de San Roccu s’ancre à nouveau dans la tradition

Il y a encore deux ans, la chapelle n’était qu’une ruine. Construite en 1600, elle était tombée en ruine dès la fin du siècle. En 1984, Pascal Magnan a créé une association au sein du village dont l’objectif était la restauration de l’église Saint-Jean, la reconstruction de la chapelle Saint-Roch, ainsi que la rénovation, l’entretien et la restitution, dans leur esprit initial, d’éléments du patrimoine de toutes les églises du village. L’association œuvre aussi dans la recherche historique, la publication d’un bulletin et l’organisation d’activités culturelles diverses.





À l’abandon depuis 1693, ce n’est qu’en 2024 que des travaux de restauration ont pu être entrepris à San Roccu, grâce en grande partie à l’aide financière de l’État : 96 000 € sur les 120 000 € nécessaires. Le 16 août de cette année-là, la chapelle restaurée a été inaugurée par Yoann Toubhans, sous-préfet de Calvi, Claude Flori, maire de Murato, et son conseil municipal. L’office de la Saint-Roch y avait alors été célébré pour la première fois depuis près de 400 ans par l’abbé Gilbert.





Pour cette deuxième édition, la procession est partie à 16 h 45 de la chapelle San Giovanni, Saint-Jean l’Évangéliste, située à moins de 500 mètres. Malgré l’écrasante chaleur, la statue du Saint a été portée par deux villageois, suivis par l’abbé Samuel et une centaine de fidèles. Une fois le Saint déposé dans sa demeure, une messe a été célébrée, suivie de la bénédiction et de la distribution des petits pains bénis. La cérémonie s’est conclue par un apéritif offert par la commune.