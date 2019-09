Munticellu : Le soutien de tous pour Evan, 9 ans

Il avait promis aux organisateurs du Lions Club de Balagne d'être là ce dimanche pour le petit Evan, 9 ans, atteint d'une Leucémie et, malgré un emploi du temps professionnel très chargé, il a tenu parole.

Jacques Dutronc est venu en voisin saluer les organisateurs et les féliciter pour leur engagement, avant de saluer quelques personnes et repartir dans sa propriété distante de quelques centaines de mètres, non sans avoir au préalable fait un geste qui l'honore.

Alors que plusieurs personnes prenaient le départ de la Marche autour du site de Saint-François, Franco Farsetti, président du Lions Club de Balagne ne cachait pas sa fatigue après une nuit courte mais aussi sa satisfaction à la suite du succès obtenu la veille au soir par le Groupe Vitalba qui a enthousiasmé les quelques 500 personnes présentes, tout comme Michel Mallory qui a interprété quelques chansons, le ténor italien Davide Pastorino et la jeune chanteuse balanine Laurie.





A l'heure de partager une gigantesque soupe de poissons mijotée par les pêcheurs, la foule se faisait de plus en plus nombreuse. Parmi elle, on notait la présence du maire honoraire de Munticellu, Hyacinthe Mattei, du chanteur Michel Fugain, Balanin de cœur, de l'humoriste Hubert Tempête qui s'est déplacé depuis Bastia, tout comme l'inamovible Jojo Bonavita, venu saluer les organisateurs et remettre un maillot du SCB signé par les joueurs, au petit Evan, présent sur place avec sa maman.





Plus de 400 personnes attendaient sagement leur tour pour déguster la soupe de poissons alors que l'ami Jean-Pierre Paoli, anciens speaker officiel du Parc des princes et du stade de France pour les Bleus, animait cette ultime journée de "Munticellu in festa" placée sous le signe de l'amitié, de la solidarité, du partage et de la solidarité, le tout en musique et en chansons avec Laurie et Jean-François Vega.

Les amateurs de football se dirigeaient ensuite vers le stade tout proche pour assister à la rencontre entre le JS Munticellu et le FC Bastia-Borgo pour le compte du championnat de R2.