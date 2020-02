Municipales : il n'y a pas de candidats à Crocicchia

A la clôture du dépôt de candidatures, le nom de la commune de Crocicchia était dépourvue de prétendant àla succession du maire sortant.Il y en aura t-il au second tour ?Sinon que se passera t-il à Crocicchia ?Rassurez-vous ce cas de figure est prévu. Sur le site vie-publique.fr , qui renvoie au code général des collectivités territoriales . On lit ainsi que si aucun candidat ne se présente, «l’élection municipale n’a pas lieu.»«Un arrêté du préfet institue une «délégation spéciale» qui remplit les fonctions du conseil municipal. La délégation spéciale élit son président qui remplit les fonctions de maire.Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. Dans un délai maximal de trois mois, des élections partielles sont organisées afin de constituer un conseil municipal.Les pouvoirs de la délégation spéciale prennent fin dès l’installation du nouveau conseil élu à l’issue de ces élections partielles."Et entre les deux ?"Si les élections partielles sont infructueuses en raison de l’absence de candidats, une nouvelle délégation spéciale est installée, puis de nouvelles élections partielles sont organisées.»En revanche à l'inverse de Crocicchia, il y aura pléthore de candidats à Centuri - 32 pour 11 postes à pourvoir - et à Campi - 20 pour 7 postes à pourvoir.