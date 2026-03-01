Municipales - Nicolas Battini en meeting : « C’est par le vote que les Bastiais pourront adresser la sanction démocratique »

L’ambition de Nicolas Battini est claire : « bâtir un paysage politique nouveau » et pour lui : « c’est par le vote que les Bastiais pourront adresser la note populaire et la sanction démocratique. U Populu di Bastia doit redevenir la boussole de cette ville. J’entends vous rendre le pouvoir qu’on vous a confisqué ».



Avant d’avancer son programme, le candidat et ses colistiers, qui se sont succédé à la tribune, ont, comme il est de coutume, dressé le bilan de la majorité sortante. Dans le discours de Nicolas Battini, Pierre Savelli passe du « maire sortant au maire sorti ». Fustigeant une municipalité qui a mis en place la logique du : « toujours plus d’impôts et de dépenses sur ceux qui travaillent », avant de poursuivre : « une logique de gauche pour faire grossir la machine administrative. Tout cela est payé par le peuple, les artisans, les salariés, les familles… ».



Écologie, handicap… la liste Populu di Bastia a dévoilé les grandes thématiques qu’elle souhaite voir appliquer en cas de victoire. L’accent est particulièrement mis sur la priorité aux Bastiais et sur la sécurité. Avec une ligne directrice : « rester libres et souverains chez nous », répondant dans un long argumentaire à ses adversaires sur le rapprochement entre Mossa Palatina et le Rassemblement National : « le nationalisme doit prendre en compte l’invasion migratoire qui déferle sur l’Europe, la France et la Corse ».



Pour Nicolas Battini et ses colistiers, défendre avant tout les intérêts des Bastiais passe par des mesures comme : « la suppression de quotas réservés à une partie de la population et privilégier les Corses » ou encore : « renforcer la capacité d’intervention de la ville avec une brigade d’intervention et doubler la taille de la police municipale ».



Des thématiques et des projets que Nicolas Battini a portés et défendus durant toute la campagne. Pour lui, à quelques jours du scrutin, il l’a rappelé devant ses soutiens : « Bastia doit être gouvernée dans l’intérêt de son peuple et des Corses qui y vivent. »