A màghjina - Aiacciu, sole è aliva di pace


le Dimanche 8 Mars 2026 à 07:25

"En ces temps où les aéroports sont bombardés, celui d'Ajaccio est éclairé, chez moi d'un soleil et d'un olivier de paix" nous écrit Antoine de Seze, auteur de cette belle image.
Si, comme lui, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







