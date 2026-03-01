Municipales à L’Île-Rousse : Jean-Simon Savelli a présenté "A Forza di l'Isula"

Dans une salle attentive, la soirée s’est déroulée en plusieurs temps : projection d’un film de présentation, appel des colistiers, prises de parole de plusieurs membres de l’équipe puis discours du candidat tête de liste. La rencontre s’est conclue par un apéritif convivial permettant aux participants d’échanger avec les candidats dans un moment de proximité.



Une liste « d’ouverture », sans étiquette politique

Jean-Simon Savelli a expliqué que sa candidature était née d’échanges répétés avec les habitants de la commune.

« Après un temps de réflexion et surtout en discutant avec de nombreux habitants sur la place, nous avons décidé de franchir le pas. Nous avons écouté leurs attentes, leurs préoccupations».

Le candidat a également évoqué l’héritage des figures locales qui ont marqué la vie politique de la ville.

« Je le dois aussi aux anciens qui ont construit cette ville, avec qui j’ai travaillé pendant longtemps. Ils nous ont laissé un bel héritage».

La constitution de la liste s’est faite progressivement, à partir d’un noyau initial qui s’est élargi au fil des rencontres et des réunions.

« Au départ nous étions quelques-uns, puis les réunions se sont élargies. De plus en plus de personnes ont souhaité s’impliquer pour L’Île-Rousse».

Jean-Simon Savelli revendique une équipe composée de profils variés, issus de différents horizons professionnels et politiques.

« C’est une liste sans étiquette. Je ne cache pas mes origines gaullistes, mais dans une commune on doit travailler tous ensemble, sans clivages, pour le bien de la ville».





Le PLU et le logement au cœur des priorités

Au cœur du programme présenté lors de cette réunion figure notamment la question du Plan local d’urbanisme (PLU).

« Le PLU est un dossier majeur. Sans lui la commune ne peut pas se développer».

La liste souhaite notamment imposer un quota de 20 % de logements accessibles à la propriété dans les nouvelles opérations immobilières afin de permettre aux jeunes ménages de s’installer durablement à L’Île-Rousse.

Jean-Simon Savelli a également évoqué la volonté d’associer davantage les habitants aux décisions municipales, notamment à travers des consultations locales et des outils de participation citoyenne.

Parmi les dossiers évoqués figurent également le stationnement, avec l’agrandissement envisagé du parking de la Poste, ainsi qu’un nouveau plan de circulation.



Soutenir les commerces ouverts à l’année

La question du dynamisme économique hors saison touristique a également été largement abordée. Le candidat estime nécessaire de soutenir davantage les commerces ouverts toute l’année.

Il propose notamment une réduction de 50 % sur l’occupation du domaine public pour les établissements ouverts à l’année, ainsi qu’une politique d’animation permanente autour du sport, de la culture et des activités de plein air.

« L’Île-Rousse est une station balnéaire mais elle doit vivre toute l’année».

Trail, VTT, événements sportifs ou manifestations culturelles font partie des pistes évoquées pour renforcer l’attractivité de la commune tout au long de l’année.



Fiscalité locale et pression immobilière

Concernant la pression immobilière, la liste souhaite maintenir la majoration de 60 % sur la taxe d’habitation des résidences secondaires, tout en réaffectant une partie des recettes afin de diminuer la taxe foncière des habitants permanents.

L’objectif affiché est de soutenir les résidents à l’année tout en incitant à la location de logements permanents.



Renforcer l’offre de soins

La santé constitue également un axe important du programme, avec la volonté de favoriser l’installation de nouveaux professionnels de santé et de renforcer l’accès aux soins.

La liste évoque notamment la création d’une maison de santé pluridisciplinaire, en partenariat avec la communauté de communes et l’Agence régionale de santé.



Le soutien du député François-Xavier Ceccoli

Présent lors de la réunion, le député François-Xavier Ceccoli a salué l’engagement de l’équipe et encouragé les candidats à mener leur campagne avec détermination.

« Les combats politiques se gagnent toujours quand on s’engage. Rien n’est jamais joué d’avance».

Il a également souligné le courage de celles et ceux qui se lancent dans cette campagne municipale.

« Toute la circonscription vous regarde et admire votre engagement. Battez-vous, tout est possible. »



Une campagne placée sous le signe du rassemblement

En conclusion de la soirée, Jean-Simon Savelli a insisté sur l’esprit de sa démarche.

« Notre projet n’est pas une opposition pour l’opposition. C’est une démarche de rassemblement. Nous voulons une ville qui vit toute l’année, une ville pour ses habitants».



À quelques semaines du scrutin municipal, cette réunion publique marque l’entrée officielle en campagne de la liste conduite par Jean-Simon Savelli dans une élection qui s’annonce particulièrement suivie à L’Île-Rousse.