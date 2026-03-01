Municipales - “Calvi Inseme 365” affiche sa volonté de rupture

Une attaque frontale contre le bilan de la majorité sortante

L’autre grand temps fort de la soirée a été consacré au bilan de la municipalité en place. Sur ce point, les prises de parole ont été particulièrement offensives.

Les intervenants ont dénoncé ce qu’ils considèrent comme un "manque de vision", une gestion jugée "défaillante" et des investissements "insuffisants ou mal orientés"

Parmi les exemples cités, l’état du stade, le cœur de la citadelle, le boulevard Wilson, la pinède, le marché ou encore la question de l’arrière-port.

Des comparaisons chiffrées avec d’autres communes ont également été avancées pour critiquer la gestion financière municipale, tout comme la hausse de la fiscalité locale, notamment la taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

À plusieurs reprises, les membres de “Calvi Inseme 365” ont accusé leur adversaire de préférer la communication aux réalisations concrètes, dénonçant ce qu’ils ont décrit comme « l’excuse et l’immobilisme ».

Des critiques très dures ont également été formulées sur le mode de gouvernance, la manière de faire campagne et les rapports entretenus avec l’opposition, dans un registre offensif assumé par les orateurs.

L’attaque ne porte pas seulement sur les projets non réalisés. Elle vise aussi une manière de gouverner, décrite comme une "façon d’imposer, de décider seul", voire "d’écraser ou d’absorber ses opposants."

Serge Ricco est intervenu sous les applaudissements. Avec gravité, il a décrit un système où certains se sentent "tenus, surveillés ou dépendants", promettant d’en finir avec « la carotte et le bâton », avec « ce vieux système », et avec une politique qui ferait des droits ordinaires des faveurs accordées.



Une réunion rythmée, entre politique, émotion et mise en récit de la ville

L’équipe a également déroulé son projet, en choisissant une forme assez habile, une promenade dans Calvi et ses lieux stratégiques.

La citadelle, le boulevard, l’arrière-port, la pinède, la gare, l’entrée de ville, les équipements pour les anciens, l’enfance, les déchets ou encore les mobilités : chaque séquence a été portée par un colistier différent, comme pour illustrer concrètement cette idée d’équipe.

La citadelle est revenue comme un symbole, celui d’un patrimoine jugé "délaissé".

Le boulevard Wilson a été présenté comme un "axe négligé" qu’il faudrait repenser pour le rendre plus beau, plus fluide et plus vivant.

Même logique pour la pinède, décrite comme "abîmée et insuffisamment entretenue."

Derrière chaque projet, le même fil rouge : faire revenir de la vie à l’année, « reconnecter les habitants à leur ville et réconcilier Calvi avec elle-même ».



“Calvi 365 jours par an”, le slogan transformé en colonne vertébrale

Ce slogan, répété tout au long du meeting, n’a pas été utilisé comme une simple formule. L’équipe en a fait la structure même de sa démonstration.

Derrière “Calvi 365”, c’est l’idée d’une ville moins dépendante de la saison estivale, une ville plus équilibrée, plus habitée et plus accessible à ses jeunes, à ses familles et à ses anciens.

Le logement à l’année occupe, dans cette logique, une place centrale. Les colistiers ont promis une régulation plus ferme du logement saisonnier, un soutien aux primo-accédants, un usage du PLU pour réorienter les futurs projets et une reconquête résidentielle du centre-ville.



Autre temps fort, la question des pratiques mafieuses et des dérives dans la vie publique.

Sujet sensible, rarement traité aussi frontalement dans une campagne municipale locale, il a été porté par Dominique Bianconi.

"Calvi Inseme 365” a cherché à se différencier nettement sur ce terrain, évoquant la nécessité de renforcer la transparence, le contrôle des commissions, le suivi des marchés publics et l’implication de la société civile.



En conclusion, la tête de liste a dénoncé les pressions, les promesses de circonstance et les méthodes de campagne de ses adversaires, avant de lancer un appel à voter « dans le secret de l’isoloir » pour ce qu’il estime être « bon pour Calvi ».