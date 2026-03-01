Municipales - À Lumiu, Étienne Suzzoni seul candidat en lice pour un troisième mandat

Engagée depuis 2014, la démarche portée par Étienne Suzzoni s’inscrit dans la continuité des deux mandatures précédentes. « Nous sommes dans le temps long des projets structurants. Tout n’a pas pu être achevé, mais nous avons posé des bases solides. Aujourd’hui, nous poursuivons, tout en élargissant notre démarche », explique-t-il.

La liste revendique un équilibre entre expérience et renouvellement. Avec 40 % de membres de moins de 40 ans, l’équipe affiche une volonté de transmission. « Il faut préparer la relève. Nous avons une moyenne d’âge de 63 ans sur une partie de l’équipe et 32 ans sur l’autre. L’objectif est clair, assurer la continuité tout en accompagnant la transition », souligne le candidat.



En deux mandatures, la municipalité revendique un important programme d’investissements. Avec environ 3 millions d’euros de fonds propres, la commune indique avoir mobilisé près de 28 millions d’euros d’investissements, grâce notamment aux financements de l’État, de la Collectivité de Corse ou encore de l’Europe. « Nous avons cherché chaque fois les subventions possibles pour mener ces projets sans augmenter les impôts », souligne Étienne Suzzoni.

Parmi les réalisations mises en avant figurent la mise aux normes des réseaux d’eau et d’assainissement, la modernisation de la station de Sant’Ambroggio, ainsi que d’importants travaux de voirie. « Nous avons investi près de quatre millions d’euros dans les routes, notamment la route de la mer ou celle du cimetière. Beaucoup de réseaux et d’infrastructures ont été remis à niveau », précise-t-il.



Des projets structurants engagés

La municipalité met également en avant la création du Forum, équipement dédié à la culture, à l’éducation et au sport, qui représente un investissement global d’environ 8 millions d’euros, dont certaines phases restent encore à finaliser.

La commune a par ailleurs repris la gestion du port de Sant’Ambroggio en régie municipale, après plusieurs décennies de délégation. Des travaux de mise aux normes et d’amélioration sont en cours, avec l’objectif de renforcer l’attractivité du site tout en assurant un fonctionnement autonome financièrement.



Autre axe du bilan, la maîtrise foncière engagée ces dernières années. La commune indique avoir acquis plusieurs parcelles stratégiques dans le centre ancien afin de préparer les aménagements futurs, mais aussi préserver certains espaces face à la pression immobilière.



Un pôle santé comme priorité

Parmi les axes majeurs du prochain mandat figure la création d’un pôle médical autour de la pharmacie, afin de répondre aux besoins croissants d’une population à l’année stabilisée autour de 1 200 habitants, mais confrontée à une forte proportion de résidences secondaires. « Ce qui fonctionnait il y a trente ans, une pharmacie et un médecin, ne suffit plus aujourd’hui. Il faut anticiper, créer des cabinets médicaux supplémentaires et garantir la pérennité des services de santé », insiste Étienne Suzzoni.

Un projet de logements adaptés à la montée en dépendance est également évoqué, avec la volonté d’utiliser les réserves foncières constituées ces dernières années, chiffre à 1M600€.



Aménagement du centre ancien et mobilité

Autre chantier d’ampleur, la requalification du centre ancien. Une étude a permis d’identifier 33 fiches-actions, dont la plus structurante concerne la création d’un parking intégré, estimé à 150 places, permettant de libérer la place du village des voitures et de renforcer son attractivité piétonne. « Il s’agit de reconnecter les jardins restaurés, la place et les espaces de vie, pour redonner une centralité apaisée au cœur du village », explique le maire.

La mobilité douce constitue également un axe fort, avec le développement de liaisons vers la gare, l’acquisition de vélos électriques et la poursuite des aménagements du chemin du littoral. « La commune souhaite tirer parti de sa position stratégique entre Calvi et L’Île-Rousse, tout en sécurisant les traversées et en maîtrisant les flux ».



Logement et fiscalité

Confrontée à 75 % de résidences secondaires, la commune entend défendre sa capacité d’investissement. Étienne Suzzoni évoque la possibilité d’augmenter la taxe sur les résidences secondaires, aujourd’hui fixée à 30 %, afin de compenser un manque de dotations calculées uniquement sur la population permanente. « Nous devons préserver nos marges de manœuvre sans augmenter la pression fiscale sur les résidents à l’année », affirme-t-il.

La création de logements pour primo-accédants et le développement de maisons d’assistantes maternelles (MAM), notamment dans l’ancienne école, figurent également parmi les priorités pour favoriser l’installation de jeunes familles.



Culture, patrimoine et vie associative

Le programme prévoit la poursuite des restaurations patrimoniales, notamment de l’église et de la tour Caldanu, avec l’idée d’un chantier-école autour des matériaux anciens. « Un projet de centre du patrimoine matériel et immatériel de Balagne est également évoqué à plus long terme, en lien avec les acteurs culturels du territoire ».

La liste propose par ailleurs la création d’une commission extra-municipale et d’un comité des fêtes élargi, afin d’associer davantage les habitants aux décisions et à l’animation du village. « Nous voulons ouvrir davantage la gouvernance et encourager l’implication citoyenne », affirme le candidat.





Lors d'une réunion publique tenue ce samedi 7 mars il a présenté officiellement les membres de la liste et de détaillé ses projets. Elle se conclura par un moment convivial autour de produits locaux, fidèle à l’esprit que revendique l’équipe.



« Lumiu est un carrefour, une chance, mais aussi une responsabilité. Nous voulons continuer à faire vivre le village, à préserver son identité et à préparer l’avenir », a rappelé Étienne Suzzoni.





Paese di Lumiu Campà Inseme.

Etienne Suzzoni

Noëlle Mariani

Maxime Vuillamier

Marie-Pierre Bruno-Munier

Joseph-Marie Tealdi

Marie-Dominique Thomas Pinelli

André Giudicelli

Bernadette Morati

Fabrice Orsini

Alexia Moretti

Pierre-Anoine Beltran

Anna Livia Fanucchi

Jean-François Pannetton

Evane Graziani Agostini

Vincent Orsini

Marie Lanzalavi

Philippe Pinelli