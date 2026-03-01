Édito - Ces femmes qui font bouger les lignes

Les progrès réalisés au fil des décennies sont indéniables. Les femmes ont conquis des droits, gagné des espaces, investi des secteurs qui leur étaient autrefois fermés. Pourtant, des écarts indéniables persistent. Dans les salaires, dans l’accès aux responsabilités, dans la reconnaissance professionnelle, mais aussi dans la répartition même des métiers, certaines professions restant encore aujourd’hui très largement masculines.



Dans les domaines techniques, dans le bâtiment, dans les métiers de terrain, dans la mécanique, dans la sécurité ou encore dans certaines fonctions opérationnelles et même de direction, la présence des femmes demeure minoritaire. Mais cette réalité ne concerne pas seulement le monde du travail. Dans la sphère publique aussi, les femmes restent encore minoritaires dans de nombreux mandats électifs et postes de décision, malgré les dispositifs mis en place pour favoriser la parité. Là encore, les évolutions existent, mais elles demeurent lentes.



Non pas par faute de compétences ou par manque d’envie des femmes, mais parce que les représentations ont la vie dure.



Dans le monde professionnel, celles qui choisissent ces voies encore très masculines le savent. Elles racontent parfois devoir prouver davantage leur valeur, convaincre plus longtemps, s’imposer dans des environnements où elles restent encore l’exception. Certaines évoquent des regards étonnés, d’autres disent simplement s’être habituées à évoluer dans des équipes presque exclusivement masculines. Mais beaucoup confient aussi que les mentalités changent, lentement mais sûrement, au fil des générations et des expériences de terrain.



À l’occasion de cette Journée internationale des droits des femmes, Corse Net Infos a choisi de mettre en lumière ces parcours à travers une série d’articles et de vidéos (qui seront publiées sur nos réseaux sociaux pendant plusieurs semaines) consacrés à des femmes qui exercent des métiers encore très majoritairement masculins. À travers ces témoignages, l’objectif n’est pas de dresser des portraits exceptionnels, mais simplement de donner la parole à celles qui, par leur parcours, contribuent à faire bouger les lignes. Des femmes qui ont choisi leur métier par vocation, par passion ou par opportunité, et qui, au quotidien, exercent des professions encore trop souvent associées aux hommes.



Autant d’histoires individuelles qui racontent aussi celle d’un monde qui change petit à petit, et d’une place que les femmes continuent de conquérir jour après jour.