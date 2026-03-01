CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Élodie Balesi 11/03/2026 Football Grand Sud - La SVARR creuse l'écart en R1 08/03/2026 Madani Iadadaine (COP) remporte le 10 km de Porticcio 08/03/2026 Twirling  - Aux sélectives régionales PACA Corse à Borgo, E Marinelle raflent presque tout ! 08/03/2026

EN IMAGES - Carnaval de Bastia : L'ambiance malgré la grisaille


La rédaction le Dimanche 8 Mars 2026 à 15:55

Le soleil a certes boudé la manifestation mais malgré le temps gris et couvert le Carnaval de Bastia qui a déroulé ses fastes ce dimanche entre le palais de justice de la ville et la place Saint-Nicolas a obtenu un beau succès. En tout cas le défilé, qui s'est déroulé en musique, a séduit plus d'un spectateurs ravis par ce bel après-midi malgré la grisaille ambiante. Les photos et la vidéo de Gérard Baldocchi.



EN IMAGES - Carnaval de Bastia : L'ambiance malgré la grisaille
(Les photos et la vidéo de Gérard Baldocchi)






CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos