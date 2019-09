Municipales : "En marche" Bastia soutient julien Morganti

Le comité bastiais En Marche souhaite préciser sa position dans le cadre des prochaines élections municipales à Bastia :• Dans le cadre de nos réunions mensuelles, nous avons souhaité travailler sur le projet municipal à Bastia. Seul, Julien Morganti a sollicité le comité bastiais afin de présenter sa démarche et son projet pour la ville de Bastia et ses habitants.• Cette présentation a été faite le 19 juin 2019, lors d’une réunion spécifique du comité bastiais.

• A l’issue de cette réunion, les adhérents bastiais, à l’unanimité, ont souhaité soutenir ce projet et la personne qui le porte, à savoir Julien Morganti.

• A toutes fins utiles, lors de cette réunion, était présent parmi les adhérents Joseph Martelli, qui n’a, à aucun moment, formulé une quelconque objection au soutien unanime.

• Le comité bastiais, s’il est sollicité par la commission nationale d’investiture LaRem, formulera à nouveau son soutien à Julien Morganti et à son projet, en adéquation avec les valeurs du mouvement.

• Le comité bastiais En Marche, prend acte de la candidature de Julien Morganti du 18 septembre 2019 qui souhaite rassembler les femmes et les hommes loin des clivages partisans pour défendre les intérêts collectifs des Bastiaises et des Bastiais au delà des clivages traditionnels.

• Enfin, le comité est le seul légitime pour s’exprimer au nom de l’ensemble des adhérents. Le comité bastiais, s’il respecte les choix individuels de chaque adhérent, rappelle que cela ne peut en aucun cas valoir de soutien collectif.