Municipales : "Des Actes Pour Bastia" appelle Jean Zuccarelli à faire acte de candidature

"Des Actes Pour Bastia porte depuis le début de la mandature, avant même sa création formelle en 2016, dans un esprit résolument non partisan, la voix des Bastiais déçus de la gestion municipale et qui ne se résignent pas à voir notre ville décliner.Elle a pris une part essentielle dans le travail de l’opposition et multiplié les initiatives : prises de position, journaux d’information, pétitions.Notre bureau réuni ce dimanche 22 septembre appelle de ses vœux la candidature de Jean Zuccarelli et s’associe à la démarche de rassemblement initiée par le Mouvement Radical et le Parti Communiste."