Décès du pape François : la classe politique corse salue sa mémoire

Marie-Antoinette Maupertuis, présidente de l’Assemblée de Corse, a, elle aussi, tenu à adresser un mot de gratitude simple et direct : « Grazie di tutto Papa Francesco ! »



Le maire d'Ajaccio, Stéphane Sbraggia, qui avait eu l’honneur d’accueillir le Saint-Père, a évoqué " un moment fort et émouvant qui restera gravé dans la mémoire de tous les Ajacciens et dans l'histoire de notre ville" . Dans son hommage, il a insisté sur l’engagement du pape François pour "les plus vulnérables" et sa volonté de promouvoir "l’unité entre les peuples, au-delà des frontières et des différences".



Du côté des parlementaires, Paul-André Colombani a salué "un homme simple, à l’écoute", capable de comprendre "l’âme corse", notre histoire et nos espérances. "Aujourd’hui, la Corse salue un homme vrai", a-t-il conclu en corse : « Ch’ellu riposi in Santa Pace. »