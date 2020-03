Municipales : Ange-Marie Casanova se présente en candidat libre à Carbuccia

La création de parkings au centre et aux abords du village :des terrains sont déjà à l’étude.



Une nouvelle approche du syndicat mixte qui gère les écoles afin d’optimiser les services et prestations aux bénéfices des enfants : cantine, transport et fournitures scolaires...

L’école du village devra évoluer vers un site bilingue ouvert sur la culture Méditerranéenne ce qui aurait dû être fait depuis longtemps.



La relance de la concertation auprès de la population, avant son adoption du projet de PLU est nécessaire afin de mettre un terme au mitage des constructions, aux visée spéculative notamment sur les terrains les plus proches de la route territoriale, de préserver les terrains agricoles et d’enrayer la flambée des prix au m2.



L’installation d’agriculteurs et l’électrification de leur exploitation.



La rénovation de l’éclairage public avec de lampes à led à économie d’énergie et alimentés par des panneaux solaires.



Le presbytère, devra être identifié comme un élément symbolique du patrimoine du village. Il pourrait loger un curé et y accueillir une auberge de jeunesse. La rénovation du toit de l’église, délaissé depuis 20 ans,sera mis en chantier.



La valorisation de la toponymie et des sites archéologiques.

L’ouverture d’ateliers d’initiation sur la base du volontariat à la langue corse et à la paghjella afin d’assurer la transmission.



La privatisation de la route principale au centre du village pour l’installation de terrasse commerciale sera réglementée : un cahier des charges doit être établit et l’information préalablement diffusée à la population lorsque la circulation est interdite.

Le recrutement d’un employé de mairie spécialement dédié à l’entretien et l’embellissement du cimetière



La rénovation de la route de l’arzi Caniddi et la restauration des bouches d’évacuation des eaux pluviales a l’entrée du village (mezzanu)



L’aménagement en pelouse synthétique du stade et son éclairage. L’aménagement et l’éclairage du terrain de pétanque.



Une aide sera versé aux associations et commerçants organisateurs de festivités au village.



L’aménagement des eaux de baignade du pont de Carbuccia et l’instauration d’une taxe participative afin d’en supporter le coût et d’en réguler la fréquentation. La rénovation du système d’évacuation des eaux pluviales est également une priorité à cet endroit



L’ouverture d’une crèche municipale et de jardins d’enfants au village et au hameau de la gare



Une équipe de conseillers municipaux devra se consacrer à rétablir un service de proximité afin de renforcer le lien social auprès des plus démunis de la commune.

La tenue de permanence n’est plus suffisante, il faut désormais favoriser le contact à domicile.



La réalisation d’une nouvelle fosse septique écologique au village et à la gare.



Une exposition permanente de photos anciennes du village et des villageois disparus.



L’organisation de spectacles et concerts gratuits.



Un service d’aide aux personnes âgées afin de leur permettre de se maintenir à domicile.



La mise à disposition d’une navette gratuite jusqu’à la gare ferroviaire de Carbuccia.



La baisse des impôts locaux et du prix de l’eau et de l’assainissement.



Une allocation de 500€/an pour les couples élevant leurs enfants au village.



Le reversement des indemnités de Maire et des adjoints au budget de la commune permettront de financer une partie de ces projets.



Selon moi le maire ne devrait pas être le délégué désigné à la communauté des commune, et ceci afin de répartir les responsabilités au sein du conseil municipal.



Enfin nous ferons disparaître immédiatement des abords du cimetière, la décharge de 1000 ballots de détritus, verrue visuelle nauséabonde à l’entrée du village afin qu’il ne soit plus jamais la poubelle de la vallée.

La population aurait dû être consultée avant l’installation de ce dépôt, encore aujourd’hui les conditions contractuelles n’en sont pas connues.

Un autre terrain plus éloigné sera trouvé pour entreposer les encombrants et détritus à recycler.

Ensuite, le terrain de cette poubelle une fois réhabilitée sera transformé en arboretum avec parking et table d’observation permettant la découverte de la vue magnifique sur la vallée, et le golfe d’Aiacciu jusqu’aux îles sanguinaires.



Nous organiserons aussi des rencontres régulières avec le président de l’exécutif Gilles Simeoni , les services et les élus de la majorité de la collectivité de Corse, le comité de massif, le syndicat d’électrification, et l’ensemble des administrations afin de faire le point sur les dossiers du village.