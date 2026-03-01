Municipales. À Coggia, Carole Fiori veut « dynamiser le village pour développer la commune »

Pour quelles raisons avez-vous choisi de vous lancer dans la course à la mairie et conduire la liste Un avvene per Coghja Saone ?

Mon engagement pour la commune remonte à plusieurs années. Je n’ai jamais eu de responsabilités, mais j’ai toujours suivi de près l’évolution de Coggia. Au fil du temps et des échanges avec mes concitoyens, ma volonté de proposer un modèle alternatif de gestion communale au plus près des besoins et souhaits des habitants s’est étoffée, nourrie par mon expérience professionnelle et associative. Aussi, lors de l’élection partielle de 2023, j’ai réfléchi avec les 5 conseillers élus, à un avenir meilleur pour la commune. Il y a quelques mois, mes colistiers ont souhaité que je mène la liste Un avvene per Coghja Saone. Nos propositions reposent sur des observations concrètes recueillies auprès des habitants, illustrant la nécessité d’améliorer le cadre de vie et de préserver les intérêts des habitants.



Depuis l’élection de 2020, Coggia a rencontré des difficultés administratives et financières. La commune est sous contrôle de la Cour des comptes et endettée jusqu’en 2028. Dans ce contexte particulier, si vous accédez aux affaires, quelle sera votre première mesure ?

La première action envisagée consiste à réaliser un audit financier approfondi afin d’évaluer la situation réelle de la commune, confrontée depuis 2022 à des problématiques majeures ayant entraîné sa mise sous contrôle par la Cour des comptes et un endettement conséquent. Bien que cinq membres de la liste soient issus de l’ancienne municipalité, nous ne disposons actuellement d’aucune information exhaustive sur l’état des finances. Les conseillers élus en 2023 ont été écartés par la majorité de la plupart des dossiers essentiels. Afin de garantir une gestion transparente, il sera primordial d’informer et d’associer tous les habitants, du village comme du littoral, à une démarche éclairée et participative.



Une de vos priorités est de rétablir l’équilibre entre le village de Coggia et sa façade littorale. Que souhaitez-vous impulser ?

Coggia doit valoriser l’ensemble de ses hameaux en leur accordant une attention équitable. Il apparaît nécessaire de revitaliser le village, notamment par des mesures telles que l’instauration de navettes entre le village et le littoral, la création d’une salle des fêtes au service des associations et du Comité des fêtes. Le développement culturel, la convivialité et l’unité sont des axes essentiels pour dynamiser une commune rurale.



Vous placez la relance économique et démographique au cœur de vos ambitions pour la commune. Quelles actions envisagez-vous ?

Renouer avec l’activité agricole constitue un volet central, en particulier autour de l’oliveraie et de la châtaigneraie aujourd’hui inexploitées. Nous souhaitons encourager les agriculteurs à investir ces terres, ce qui pourrait aboutir à l’ouverture d’un marché des producteurs en complément de l’épicerie prévue au village. Sur le littoral, le port sera renforcé dans son rôle structurant pour les loisirs, la pêche et le tourisme local. Le développement s’accompagnera de la création de logements communaux au village, mais aussi d’infrastructures utiles à tous, incluant une crèche, un centre aéré et un complexe sportif sur le littoral, ainsi que la réhabilitation du stade du village.

