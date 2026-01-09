Municipales 2026 : le fil de la campagne

CorseNetInfos
La rédaction le Vendredi 9 Janvier 2026 à 16:44

Passées les fêtes de fin d’année, revoilà le temps des grandes consultations démocratiques. La vie politique locale reprend ses droits et, avec elle, l’un des rendez-vous majeurs de la vie publique : les élections municipales. Les 15 et 22 mars 2026, les électeurs seront appelés à désigner leurs équipes communales.
Cette rubrique est entièrement dédiée à ce scrutin. Nos lecteurs y trouveront toutes nos informations et l’ensemble de nos articles consacrés à la prochaine consultation : enjeux locaux, candidats, programmes, calendrier électoral, campagne et résultats. Un espace pensé pour suivre, comprendre et décrypter les municipales, commune par commune.



Zonza - Sainte Lucie de Porto-Vecchio : Pà Difenda

L'équipe poitique de la majorité Pà Difenda ouvre officiellement sa prmanence le 10 janvier à 18 heures aura carrefour de Santa Lucia di Portivecchju

Sisco : Uniti per Siscu présente sa liste

La liste Uniti per Siscu sera présentée ce samedi 10 janvier à 10 heures au hameau Saint-Antoine à Siscu

Pà Portivechju présente sa démarche

La démarche Pà Portivechju, conduite par Jean-Christophe Angelini,sera présentée ce samedi 10 janvier 2026 à 10 heures à la nouvelle permanence Pà Portivechju, 10 rue du Général de Gaulle dans le centre-ville de Portivechju
Cette rencontre marquera l’entrée pleine et entière dans la campagne des élections municipales à venir. Elle sera l’occasion de poser les cadres politiques de cette nouvelle séquence : en préciser les enjeux, le calendrier, ainsi que la méthode retenue pour la construction du projet municipal 2026–2032

Bastia : présentation de la candidature et de la démarche de Gilles Simeoni





