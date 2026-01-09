Municipales 2026 : le fil de la campagne

Zonza - Sainte Lucie de Porto-Vecchio : Pà Difenda
L'équipe poitique de la majorité Pà Difenda ouvre officiellement sa prmanence le 10 janvier à 18 heures aura carrefour de Santa Lucia di Portivecchju
Sisco : Uniti per Siscu présente sa liste
La liste Uniti per Siscu sera présentée ce samedi 10 janvier à 10 heures au hameau Saint-Antoine à Siscu
Pà Portivechju présente sa démarche
La démarche Pà Portivechju, conduite par Jean-Christophe Angelini,sera présentée ce samedi 10 janvier 2026 à 10 heures à la nouvelle permanence Pà Portivechju, 10 rue du Général de Gaulle dans le centre-ville de Portivechju
Cette rencontre marquera l’entrée pleine et entière dans la campagne des élections municipales à venir. Elle sera l’occasion de poser les cadres politiques de cette nouvelle séquence : en préciser les enjeux, le calendrier, ainsi que la méthode retenue pour la construction du projet municipal 2026–2032
Bastia : présentation de la candidature et de la démarche de Gilles Simeoni
Dans le cadre des élections municipales, Gilles Simeoni présentera officiellement sa candidature ainsi que la démarche politique et citoyenne qui l'accompagne, le dimanche 11 janvier à 10h30 au Molu des pêcheurs sur le vieux-port de Bastia
-
Incendie d'un bar en Suisse : un des propriétaires, Jacques Moretti, placé en détention préventive
-
Météo - La Corse en vigilance jaune "vents violents"
-
Coupe de France : Sporting-Troyes à Furiani pour une place en 8e de finale
-
Michel Castellani : « Nous essayons d’avancer de façon à sortir un budget, mais je pense qu’on ira vers un 49-3 »
-
Ajaccio : rassemblement de protestation contre l’intervention américaine au Venezuela