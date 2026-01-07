Municipales 2026 : le fil de la campagne

Pharmacien de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, âgé de 40 ans, père de deux enfants, je conduirai la liste DI CORI aux prochaines élections municipales.

En 2020, la liste à laquelle j’appartenais a échoué de quelques voix à

remporter l’élection municipale et c’est un autre chemin que celui que

j’espérais que Zonza et Santa Lucia ont emprunté. À l’époque, après une

campagne difficile et virulente, j’étais de ceux qui ont plaidé, et je l’assume, pour ne pas attaquer le résultat pourtant serré du second tour. Je sais que ce choix a pu interroger voire décevoir certains, mais l’unité du village m’apparaissait comme plus importante que notre victoire.

Six ans après, la commune n’a jamais été aussi fracturée. Loin des promesses de campagne et de l’autosatisfaction affichée par la majorité sortante, le bilan de la mandature n’est pas à la hauteur des espérances et les déçus sont nombreux. Aujourd’hui, une autre voie est possible et DI CORI l’incarnera en mars prochain.

Mon équipe reflète la diversité des sensibilités et des compétences de

notre commune. Elle est mue par deux mots d’ordre : l’unité et l’ambition.

Nous invitons tous les habitants de la commune à partager un moment

de convivialité le 17 janvier prochain à 18 heures au pôle d’activités Espace Poggiarelli à l’ancien centre de santé à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio afin de présenter notre démarche et d’inaugurer notre permanence.