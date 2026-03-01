Municipales 2026 : le fil de la campagne à Porto-Vecchio et Conca

Meeting de Georges Mela
Dans le cadre des élections municipales de 2026 à Porto-Vecchio, Georges Mela tiendra un meeting de campagne ce jeudi 12 mars 2026 à 18h30, dans la Salle Rouge de l’Espace Jean-Paul de Rocca Serra à Porto-Vecchio.
Conca : la liste de "Conca Pà una Leia Cumuna"
Voici la composition de la liste "Conca pà una Leia Cumuna" conduite par François Bartoli.
