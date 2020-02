Municipales 2020. Jean-Charles Giabiconi : "Biguglia est en panne"

- Pourquoi avez-vous décidé d'être candidat ?

- Nous avons fait le constat que Biguglia était en panne : il y a notamment un manque d'attractivité. Cette conclusion s'est faite avec des hommes et des femmes de sensibilités politiques différentes et ce sont ces mêmes hommes et femmes qui me font l'honneur de pouvoir conduire et défendre un projet, notre projet pour les six années à venir.



- Sous quelle étiquette vous présentez-vous ?

- Nous nous présentons sans étiquette. C'est une liste construite sous le signe du rassemblement.



- Avec quelle liste et quels soutiens ?

- C'est un groupe qui s'est constitué il y a déjà plus d'un an et qui a travaillé sans ménager ses efforts afin de répondre au mieux à toutes les attentes des habitants de la commune. Je pense qu'ils ont su y répondre efficacement car ils vivent et connaissent par coeur leur ville et donc les attentes des bigugliaises et bigugliais. Nous sommes soutenus par la majorité territoriale ainsi que des forces de gauche, de droite et de divers horizons.



- Quel bilan tirez-vous de l'action du maire sortant ?

- Nous nous sommes rendu compte, concernant son dernier mandat, que seule une infime partie de son programme pour 2014-2020 a été réalisée. Biguglia a perdu de son attractivité, les liens sociaux et intergénérationnels se sont distendus, la commune s'est développée de façon anarchique sans privilégier la mobilité, les liaisons entre les quartiers, la mise en valeur de lieux de rencontres... Nous faisons également le constat du retard pris par Biguglia par rapport aux communes alentours. Ce constat est édifiant.



- Quel est votre projet pour cette potentielle mandature ?

- D'abord la mise en place d'un service de transports en commun efface. Ensuite la mise en oeuvre d'une véritable démocratie participative via la création de comités de quartiers. Nous voulons aussi créer une cuisine centrale à l'école Simone Peretti qui desservira toutes les écoles de la commune et qui favorisera l'emploi de produits locaux en circuit-cours afin que nos enfants mangent mieux. Nous souhaitons également créer un conseil municipal de la jeunesse, remettre en marche notre CCAS (Centre Communal d'Action Social) ainsi que plusieurs autres projets que vous pouvez retrouver sur notre site.



- Quelle est votre priorité ?

Notre priorité c'est d'abord réaliser notre PLU (Plan Local d'Urbanisme) car Biguglia est la seule commune du grand Bastia à ne pas être dotée de ce document crucial pour son développement. Pourtant, il avait déjà été annoncé par le maire en place sur son programme de 2014. Il aurait donc dû être fait au printemps de la même année. Il a annoncé récemment dans une interview accordée au Corse-Matin qu'il serait prêt 2020. C'est un temps considérable pour réaliser un PLU, c'est inconcevable pour une ville comme Biguglia.



- Quel est l'axe fort de votre programme ?

Outre le PLU, il faut apaiser et mettre un terme au conflit social qui perdure depuis 2016, constitué d'attentes légitimes de la part des salariés, auxquelles le maire actuel n'a pas su répondre.



- Quelle est la principale problématique de votre ville ?

Selon moi la principale problématique sur Biguglia aujourd'hui c'est d'abord la question des transports en commun mais aussi celle de la perte de liens sociaux. Il y a un manque flagrant de connexions efficaces entre nos quartiers : des voies piétonnes, des pistes cyclables sécurisées...



- Quel score comptez-vous obtenir ?

- Aujourd'hui notre démarche, que nous présentons déjà depuis plusieurs semaines auprès des citoyens à travers des réunions publiques quartiers par quartiers, est accueillie favorablement par les bigugliaises et bigugliais. Ils viennent volontiers échanger avec nous des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Nous avons également fait des réunions spécifiques avec nos agriculteurs, nos commerçants, nos artisans et toutes les forces vives de la commune. Notre cycle se poursuit, avec des réunions prévues avec les jeunes et les anciens. Nous sommes là, mon équipe et moi pour être à l'écoute des habitants et pour répondre au mieux à leurs attentes. Sur notre site, il y a un espace dédié afin qu'ils partagent leurs idées avec nous.



- Pensez-vous gagner ?

- Les bigugliais et bigugliaises nous font remonter un réel besoin de changement et je pense qu'ils nous feront confiance le 15 mars prochain.