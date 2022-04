Mouvement de grève au centre de vacance Orizonte Novu de Calvi

La mobilisation du STC avec Sud Rail et UNSA qui réclament des meilleures conditions de travail des salariés du camp de vacances Orizonte Novi de Calvie continue. En effet, les négociations annuelles obligatoire (NAO) qui ont eu lieu le 7 avril entre les syndicats et le Comité Central du Groupe Public Ferroviaire, ont, comme prévu, échoué. Ainsi, pour montrer leur mécontentement salarié et syndicats ont organisé un mouvement de grève de la structure ce samedi 9 avril, jour d'ouverture de la saison touristique.

"Nous n'avions aucune illusion", explique Jean Brignole, secrétaire général du STC, Mais nous ne pouvons plus accepter que le personnel du CCGPF soit la variable d’ajustement alors que parallèlement des sommes colossales sont investies dans des travaux de soi-disant rénovations de nos villages, de nos centres de vacances ! La réalité est tout autre : certains de nos sites sont dégradés, d’autres laissés à l’abandon.

Le syndicaliste qui demande qu'en Corse, comme dans les autres villages vacances du groupe, les salariés soient mieux rémunérés et bénéficient de meilleurs conditions de travail, regrette que "la direction décide seule d’augmentations quitte à désorganiser nos villages de vacances."



Un blocage le jour de l'ouverture qui ne durera que ce jour

"Nous nous excusons auprès des vacanciers. La direction du comité central refuse nos revendications " ajoute Brignole. Une action symbolique qui, si les salariés n'obtiennent pas gain de cause, devrait se durcir lors des arrivées des touristes de juillet, bien plus importantes qu'au mois d'avril.



La mobilisation de ce samedi marque ainsi le début d'une multitude d'autres actions, au plan national. "Les autres vont embrayer derrière nous. Nous allons avoir quelques semaines de perturbations. La balle est aujourd'hui dans le campde la direction. Est-elle prête à revoir sa copie ? Aujourd'hui c'est une prise de conscience intersyndicale qui est en marche de façon très forte".



Des mobilisations prévues dans des endroits qui ne se mobilisent pas en temps normal. "Et nous serons solidaires de toutes les manifestations" continue Jean Brignole. Une valorisation salariale inégale entre le personnel des différents secteurs, notamment entre les chefs de cuisine et les économes ou encore les agents d'entretien."



Fabien Vecchioli, économe au centre de vacance Orizonte Novu de Calvi explique : "Cette action est une action symbolique qui a pour but de montrer notre grogne qui est en train de monter. Les sujets les plus revendicatifs sont les augmentations de salaire".