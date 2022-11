Morsiglia : Un couple de Canadiens perdu, secouru dans la nuit

V.L. le Lundi 7 Novembre 2022 à 08:02

Un couple de Canadiens a décidé ce dimanche 6 novembre de partir marcher dans les environs du lieu-dit Naragona, sur la commune de Morsiglia. Les deux vacanciers se sont égarés sur les sentiers et ils ont donné l'alerte à la tombée de la nuit. Les secours se sont rapidement activés et ont localisé les randonneurs qui se trouvaient sur la partie basse de la tour, sur une pointe rocheuse en bord de mer. C'est donc l’hélicoptère de la sécurité civile, le Dagon2B, avec à son bord les sapeurs-pompiers du GRIMP (Groupement de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux ) qui a pris en charge le couple qui, sain et sauf, a été ramené au village de Centuri.