Moriani : Une enquête ouverte après l’incendie de motos appartenant à des touristes

Le parquet de Bastia a ouvert une enquête pour « destruction par moyen dangereux » après que cinq motos aient été détruites dans un incendie dans la nuit de mercredi à jeudi sur le parking d’un hôtel de Moriani, indique le procureur de la République Jean-Philippe Navarre, confirmant une information de Corse Matin.
Selon le procureur, ces cinq véhicules appartenaient à des touristes allemands et suisses.
L’enquête a été confiée à la brigade de la gendarmerie de Ghisonaccia.
Selon le procureur, ces cinq véhicules appartenaient à des touristes allemands et suisses.
L’enquête a été confiée à la brigade de la gendarmerie de Ghisonaccia.
-
Football - Soir de reprise pour l’AC Ajaccio devant plus de 300 supporters
-
Le STC fait sa rentrée sociale et appelle à la mobilisation le 18 septembre
-
Lucciana : la pose de la première pierre de SACOI 3 lance un chantier stratégique pour l’énergie corse
-
SC Bastia : un déplacement à Amiens pour « enfin » lancer la saison ?
-
La caserne d'Ajaccio relève un défi sportif en mémoire des 343 pompiers morts dans les attentats du 11 septembre 2001