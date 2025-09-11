Moriani : Une enquête ouverte après l’incendie de motos appartenant à des touristes

Le parquet de Bastia a ouvert une enquête pour « destruction par moyen dangereux » après que cinq motos aient été détruites dans un incendie dans la nuit de mercredi à jeudi sur le parking d’un hôtel de Moriani, indique le procureur de la République Jean-Philippe Navarre, confirmant une information de Corse Matin.



Selon le procureur, ces cinq véhicules appartenaient à des touristes allemands et suisses.



L’enquête a été confiée à la brigade de la gendarmerie de Ghisonaccia.



