Moriani : Une enquête ouverte après l’incendie de motos appartenant à des touristes

MP le Jeudi 11 Septembre 2025 à 19:22

Cinq motos ont été détruites dans la nuit de mercredi à jeudi sur le parking d'un hôtel de Moriani. Le paquet de Bastia a ouvert une enquête pour destruction par moyen dangereux.



Le parquet de Bastia a ouvert une enquête pour « destruction par moyen dangereux » après que cinq motos aient été détruites dans un incendie dans la nuit de mercredi à jeudi sur le parking d’un hôtel de Moriani, indique le procureur de la République Jean-Philippe Navarre, confirmant une information de Corse Matin.

Selon le procureur, ces cinq véhicules appartenaient à des touristes allemands et suisses.

L’enquête a été confiée à la brigade de la gendarmerie de Ghisonaccia. 

 




