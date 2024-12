Moriani : Une commerçante victime d'un vol avec violence

Dans une publication sur les réseaux sociaux, les élus de la commune de San-Nicolao ont exprimé leur soutien à la commerçante concernée et « condamnent avec la plus grande fermeté l’agression intolérable et le vol dont elle a été victime ». Ils ajoutent : « La commune met en œuvre les moyens dont elle dispose pour contribuer à retrouver les auteurs de cet acte odieux et peut-être une partie de ce qui a été dérobé ».