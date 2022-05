Moriani : D'isule nati, "un livre comme cadeau de bienvenue"

D'isule nati raconte l' histoire d'une naissance, le récit se poursuit en passant par les différentes étapes de la vie, l'enfance, l'adolescence et le moment de quitter le foyer familial. La lecture en est douce et touchante. Les illustrations suaves sont une fenêtre ouverte sur la délicatesse. Les personnages sont anonymes et non genrés pour mieux inciter le lecteur ou les tout- petits qui regardent les dessins à s'identifier. "L'histoire a d'abord été dessinée par Paula, ensuite j'ai raconté en peu de mots le parcours de la vie, de la gestation, la naissance et l'enfance jusqu'à l'âge adulte. indique l'auteur Ghjuvanfrancescu Mattei. "Nous nous sommes interrogés sur le message que nous voulions délivrer à un enfant qui naît. Il fallait raconter en peu de mots, il ne s'agit pas vraiment d'une histoire, mais plutôt d' un message de bienvenue et d'accueil. On trouve des éléments naturels de chez nous dans ce récit, comme l'immortelle, a baiocca ( le nombril de Vénus), a filetta,et a macchja qui est un élément constitutif de notre ADN", ajoute Paula Bussi, l'illustratrice.



Plus qu'une histoire, cet ouvrage est une leçon de sagesse, une ouverture au monde, le message délivré est empli de poésie, il exprime le lien entre l'enfant et ses parents, mais aussi le lien à la terre. A la fin du livre, il y a un QR-Code, en le scannant on peut écouter la bande sonore qui restitue l'histoire, ce détail a son importance, car cette version sonore accompagne les lecteurs qui éprouvent quelques difficultés à lire in lingua nustrale.



La Collectivité de Corse en prônant le talent des créateurs insulaires qui ont participé à cet ouvrage, offre un objet culturel essentiel au développement de l'enfant et à ses apprentissages langagiers et culturels. La dernière phrase du livre ''T'arricurderai chè tù sì dinù isula tù'"conclut une histoire toute tournée vers l'avenir, et résume cette jolie initiative qui n'en finit pas de grandir.