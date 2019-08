Montpellier-Hérault Rugby a préparé son match contre le RC Toulon à Lumiu

Montpellier-Hérault Rugby - RC Toulon, ce sera l'affiche de la rencontre qui se disputera ce vendredi 16 août à 20 heures au stade Armand-Cesari à Bastia.

Cette rencontre sera la dernière de préparation pour les deux équipes, avant le coup d'envoi du championnat du Top 14 qui débutera le 24 août.

A cette occasion, Montpellier ira affronter le Castres Olympique sur ses terres et Toulon ira défier chez elle la formation d'Agen.

C'est dire si ce match de vendredi soir à Furiani a toute son importance et sera bien plus qu'une rencontre amicale.

A l'exception des internationaux qui sont en stage de préparation à Oliva en Espagne en vue de la prochaine coupe du monde, les effectifs seront au complet des deux côtés.

La délégation Montpelliéraine avec à sa tête leur nouveau coach Xavier Garbajosa mais aussi du "directeur du rugby" le Néo Zélandais Vern Cotter, le Team Manager Tom Withford et le staff au grand complet, est arrivée hier soir en Corse.

Si les places d'avion ont bien été effectuées dans les règles, en revanche, pour la petite histoire, cela n'a pas empêché Montpellier de connaître quelques petits soucis à l'embarquement. Tout avait été prévu sauf que ces passagers sont pour la plupart de beaux bébés de 100 à 130 kg et que le poids dans un avion est limité.

Il a donc fallu faire un choix et orienter certains joueurs par un vol en direction de Bastia, avant de les acheminer en taxis vers le Club Med de Sant'Ambroggio où la délégation est logée et où les derniers membres de la délégation sont arrivés sur le coup de minuit !

C e n'est du reste pas le seul problème rencontré pat le MHR mais, l'essentiel c'est qu'il soit bien là.

Arrivés en autocar au stade les Heraultais ont débuté la séance d'entraînement à 10 heures avec des exercices physiques et des combinaisons de jeu sans cesse répétées.

Dans les gradins, Vern Cotter suivait cette séance avec beaucoup d'attention, tout comme Jean-Simon Savelli, président de la Ligue Corse de Rugby et Fabrice Orsini, du CRAB XV qui est pour beaucoup dans cette présence du MHR à Lumiu.

Rendez-vous donc pour tous les amateurs de rugby ce vendredi à 20 heures à Furiani pour ce match entre le MHR et le RCT qui passionne toute une région.