Monticellu : Un homme s'endort au volant et provoque un accident

Victoria Leonardi le Mardi 21 Juillet 2020 à 16:18

Ce mercredi 21 juillet vers 15h30 à la sortie sud de Monticello, en direction de L'ile Rousse au niveau de la pépinière, un septuagénaire s'est endormi au volant et a perdu le contrôle de son véhicule terminant sa course dans le fossé. L'accident, qui n'a pas impliqué d'autres voitures, a fait trois blessés légers.

Les sapeurs-pompiers de Lisula et de Belgodere ont transporté les victimes au centre hospitalier de Calvi.



