Montemaiò : un bel anniversaire pour les "Soeurs de combat"

La 2ème assemblée générale de l'association Sœurs de Combat s'est déroulée il y a quelques jours à Montemaiò en présence de nombreux membres, du docteur Jean-Pierre Alfonsi, responsable du " Bastia Institut du Sein" et de Joséphine Fanucchi, présidente de la Maison du Sacré Cœur. "Aujourd'hui nous présentons les actions de l'association, la modification des statuts, ainsi que la nouvelle co-présidente de l'antenne de Putivechju, qui a pris son envol le mois d'octobre dernier." Marylène Bellion, présidente de l 'association, dresse le bilan d'une année positive pour les "Soeurs de combat - même pas peur" qui regroupe des personnes atteintes d'un cancer mais aussi leurs aidants et des soignants.

​L'assemble générale a aussi été l'occasion de présenter aux personnes présentes les différentes actions qui seront menées durant l'année 2022 : "avec l'association, le docteur Le Duff, oncogénéticien et directeur du CRCDC, le docteur Alfonsi, président du Bastia Institut du Sein et le docteur Bory oncologue à l'hôpital de Bastia, nous voulons informer, échanger afin de dédramatiser le cancer et montrer que nous pouvons être bien soignés en Corse", précise-t-elle.



Les Sœurs de Combat souhaitent aussi faire venir en Balagne le bus France Service de la MSA, avec à son bord un buste d'autopalpation. "Ce buste est un simulateur en forme de poitrine féminine qui reproduit toutes les anomalies fréquentes des seins". Il permet de montrer les bons gestes pour une autopalpation efficace afin d'identifier les signes évocateurs.



De nombreuses activités à thèmes, culturelles et une journée sportive " Olympiade rose" viendront également s'ajouter au calendrier de l'association. " Toutes ces actions ont pour objectif d'informer, de faire prendre conscience à un maximum de personnes de l'importance de préserver son capital santé, et d'offrir à nos sœurs de combat des activités culturelles et sportives qui leur permettent de faire le plein d'énergie tout en créant du lien social et faire connaitre l'association pour que les personnes touchées par le cancer et leurs aidants puissent nous contacter" conclut la présidente.



En Corse, les malades sont tout aussi bien soignés que sur le continent

Les membres de l'association ont également souhaité, grâce notamment à la présence du docteur Jean-Pierre Alfonsi, président du Bastia Institut du Sein, faire passer un message. Celui qu'en Corse, les malades sont tout aussi bien soignés que sur le continent. "L'association sœur de Combat savait que nous avions créé le Bastia Institut du Sein. Comme avec les autres associations, elle est un des partenaires de l'institut. Nous, nous sommes là pour aider ces associations à soutenir les patientes en Balagne, qui est une région assez éloignée de notre centre. Généralement, les balanines partent plus souvent à Marseille pour se faire soigner que de venir à Bastia" explique le docteur Jean-Pierre Alfonsi . Il précise également que plus de 90 % des cancers du sein sont traités en Corse.



Bastia Institut du Sein est une association "ville hôpital" qui prend en charge les cancers du sein, où les femmes entrent depuis le dépistage jusqu’après la maladie du cancer. " Tout le parcours de soin est pris en charge. Les mammographies de départ, les biopsies, la chirurgie, etc.. " ajoute-t-il. Pour un rendez-vous dans les 72 heures: 04 20 00 40 78. Mail : bis-coordination@ch-bastia.fr.