Montegrosso : une voiture percute un rocher, un blessé
La rédaction le Dimanche 4 Janvier 2026 à 08:34
Un accident de la circulation s’est produit ce dimanche vers 5 heures sur la commune de Montegrosso, dans la plaine de Montemaggiore.
Pour une raison encore indéterminée, un véhicule a percuté un rocher.
Le conducteur, incarcéré dans l’habitacle, a été dégagé par les sapeurs-pompiers de Calvi avant d’être pris en charge et évacué vers le centre hospitalier.
D’importants moyens de secours ont été engagés sur place, avec un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV), un véhicule de secours routier (VSR), la VRM du SAMU de Calvi ainsi qu’un véhicule de commandement.