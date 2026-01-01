CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Jeanne Muraccioli 07/01/2026 SNSM de Saint-Florent : une année 2025 au service de la vie humaine en mer 04/01/2026 Parcours Alpha : à Bastia, un espace de discussion et d’échange autour de la foi chrétienne 04/01/2026 Humeur - Les vertus des lasagne de "Pasqua Pifània" 04/01/2026

Montegrosso : une voiture percute un rocher, un blessé


La rédaction le Dimanche 4 Janvier 2026 à 08:34

Un accident de la circulation s’est produit ce dimanche vers 5 heures sur la commune de Montegrosso, dans la plaine de Montemaggiore.
Pour une raison encore indéterminée, un véhicule a percuté un rocher.
Le conducteur, incarcéré dans l’habitacle, a été dégagé par les sapeurs-pompiers de Calvi avant d’être pris en charge et évacué vers le centre hospitalier.
D’importants moyens de secours ont été engagés sur place, avec un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV), un véhicule de secours routier (VSR), la VRM du SAMU de Calvi ainsi qu’un véhicule de commandement.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos