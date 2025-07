Monte : le chantier du centre de tri bloqué, la cérémonie de pose de la première pierre annulée

La mobilisation a débuté dès l’aube. Ce vendredi matin, aux abords du site de Brancale, des opposants au futur centre de tri et de valorisation des déchets de Monte ont mis en place un blocage, mobilisant tracteurs et engins agricoles pour filtrer l’accès au chantier. À l’appel du collectif « Piaghja di Golu », rejoint par le mouvement indépendantiste Core in Fronte, des riverains et des agriculteurs ont répondu présents. Une action symbolique, alors que devait se tenir dans l’après-midi la pose de la première pierre du chantier, en présence des préfets de Corse et de Haute-Corse.



Face à cette mobilisation, le Syvadec a finalement décidé d’annuler la cérémonie. Dans un bref communiqué, l’établissement public indique : « Nous le regrettons et réaffirmons tout l'intérêt de cet équipement public, au service d'une gestion durable et autonome des déchets en Corse. »



Soutenu par Core in Fronte, le collectif conteste le dimensionnement et le modèle de ce futur équipement porté par le Syvadec. Tous dénoncent un projet « surdimensionné et coûteux » et critique plus largement la politique territoriale de traitement des déchets : « Depuis de nombreuses années, les diverses majorités territoriales, de Droite, de Gauche et Nationaliste, ont été en échec sur la question du traitement des déchets. » a indiqué le mouvement indépendantiste dans une publication diffusée sur les réseaux sociaux. Les opposants appellent à une réorientation complète de la politique insulaire, à la dissolution du Syvadec, et à la mise en place d’un « véritable tri à la source avec une fiscalité positive pour les Corses ».