Monte : Core in Fronte et le collectif "Piaghja di Golu" demandent l’arrêt immédiat des travaux du centre de surtri

Le projet du centre de surtri des déchets sur la commune de Monte continue à faire des remous. Deux semaines après la publication d’un arrêté préfectoral autorisant le SYVADEC à exploiter un centre de tri et de valorisation « des déchets ménagers non dangereux », la contestation ne faiblit pas. Ce samedi 15 mars, une centaine de personnes se sont rassemblées sur le site du chantier à l’appel de Core in Fronte et du collectif de riverains "Piaghja di Golu" pour dénoncer "un projet imposé par l’État, avec l’accord tacite de l’Exécutif de Corse", et réclamer l’arrêt total des travaux. « L'État a imposé ce choix qu'il envisage de financer, d'ailleurs, en quasi-totalité, avec l'accord tacite de l'Exécutif de Corse. C'est une situation ubuesque alors même que la Collectivité de Corse a la compétence de la planification sur la politique des déchets »la conséquence de l'incurie, sur la question des déchets, des diverses majorités territoriales depuis de nombreuses années »« un traceur du sous-développement de la Corse »« l'échec, sur un dossier emblématique, des gouvernances nationalistes depuis 2015incapables de mettre en place une politique de tri cohérente et adaptée aux réalités insulaires »l’installation de ce centre est un aveu d’échec, le reflet d’une Corse toujours dépendante de décisions prises ailleurs et d’une gestion des déchets qui n’a jamais su dépasser le stade de l’urgence. ».Au-delà des enjeux environnementaux, Core in Fronte alerte sur les intérêts financiers qui entourent le projet. « Depuis des années, le marché des déchets en Corse est devenu une manne qui attise tous les appétits financiers, géré dans l’opacité et au détriment des intérêts collectifs », estime le mouvement. Les militants dénoncent le rôle du SYVADEC, qui pilote la gestion des déchets sur l’île, et réclament sa dissolution. « Il n’y a aucune vision claire, seulement une superposition de structures qui empêchent une politique cohérente et transparente », dénoncent-ils.L’un des points les plus sensibles du dossier reste l’impact du centre de surtri sur l’environnement et l’agriculture locale. Le projet prévoit l’artificialisation de cinq hectares de terres alluviales, classées Espace Stratégique Agricole (ESA) par le PADDUC. « Il est inconcevable qu’un projet industriel vienne bétonner ces terres fertiles, qui sont essentielles à notre production locale et à l’IGP Clémentine de Corse », s’indignent les opposants.

Les conséquences environnementales sont également mises en avant. Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) a pointé du doigt plusieurs lacunes, notamment l’absence d’évaluation crédible des impacts, des inventaires naturalistes incomplets et une compensation écologique insuffisante.



Un projet surdimensionné aux risques mal évalués

Le mouvement dénonce aussi un projet « surdimensionné », qui favoriserait les profits privés avec des fonds publics et serait incompatible avec « toutes les politiques de tri à la source ». Le centre prévoit notamment « 20 000 tonnes par an de déchets combustibles nécessitant une incinération », posant de nombreuses interrogations sur leur stockage et leur traitement. « Où vont être installés ces centres de combustion ? Où seront stockés ces déchets ? Pourquoi les habitants n’ont-ils pas été informés des impacts directs sur leur cadre de vie ? », interrogent-ils.

L’inquiétude porte également sur l’absence de débouchés commerciaux pour les déchets triés, qui risque de conduire à des stockages massifs. « On sait comment ça se termine : des sites saturés, des nuisances insupportables pour les riverains, et un risque accru d’incendies », s’alarme Core in Fronte.