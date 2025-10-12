Moltifao : le collège s’engage pour la tolérance et la citoyenneté

Ce jeudi 9 octobre, le collège de Moltifao a proposé à tous les élèves de 5e une formation sur la non-violence éducative organisée par les animatrices de l’AFC Umani.



« C’était vraiment intéressant », confie Anna. « On a d’abord entendu une présentation et ensuite nous sommes passés à des moments plus pratiques avec des activités et des débats. C’est important de parler de ces sujets au collège ».



Le lendemain au matin, c’est le fondateur d’Umani, Jean-François Bernardini, qui a été accueilli par l’équipe du collège pour une conférence-débat « la non-violence ça s’apprend » à l’attention de tous les élèves de l’établissement, de tous les personnels et des parents d’élèves cordialement invités.



« J’ai vraiment apprécié ce qu’a dit Jean-François », explique Timéo. « Il nous a expliqué ce qu’est la tolérance avec des exemples réels et des situations qu’il a rencontré. J’ai été très touché par la dernière histoire ».



« Nous sommes toujours heureux de recevoir M. Bernardini et l’équipe d’Umani et cette fois nous avons doublé nos efforts de formation sur la non-violence, la tolérance et contre le harcèlement », se réjouit pour sa part Jean-Etienne Cardi, le chef d’établissement, précisant que ces premières actions s’inscrivent dans le cadre du programme pHARe mais aussi dans celui de l’axe 3 « Bien-être » du projet académique Scola 2030 ».



Le collège poursuivra les travaux sur la tolérance et la citoyenneté dans les prochaines semaines avec de nouvelles actions fortes et dès la semaine à venir, ce seront les élèves de 6e qui bénéficieront d’une formation contre le cyber-harcèlement grâce au partenariat entre l’établissement, notamment sa CPE Audrey Toracca, et le référent de la Gendarmerie Nationale.



Les éco-délégués prévoient déjà de planter un arbre et un affichage est prévu pour marquer durablement la volonté des collégiens de mettre en avant le respect d’autrui.

