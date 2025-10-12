CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Bastia : le parvis de la cathédrale Sainte-Marie fait peau neuve 12/10/2025 Moltifao : le collège s’engage pour la tolérance et la citoyenneté 12/10/2025 Dominique Faure, ancienne ministre des Collectivités territoriales, à Bastia à la rencontre des membres du Parti radical 12/10/2025 Bastia : Le rideau est tombé sur une superbe 43e édition du Festival Arte Mare. 12/10/2025

Moltifao : le collège s’engage pour la tolérance et la citoyenneté


le Dimanche 12 Octobre 2025 à 14:00

Ce jeudi 9 octobre, le collège de Moltifao a proposé à tous les élèves de 5e une formation sur la non-violence éducative, organisée par les animatrices de l’AFC Umani. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre d’un programme plus large sur la tolérance et la citoyenneté que l’établissement souhaite développer dans les semaines à venir.



Moltifao : le collège s’engage pour la tolérance et la citoyenneté
Ce jeudi 9 octobre, le collège de Moltifao a proposé à tous les élèves de 5e une formation sur la non-violence éducative organisée par les animatrices de l’AFC Umani.

« C’était vraiment intéressant », confie Anna. « On a d’abord entendu une présentation et ensuite nous sommes passés à des moments plus pratiques avec des activités et des débats. C’est important de parler de ces sujets au collège ».

Le lendemain au matin, c’est le fondateur d’Umani, Jean-François Bernardini, qui a été accueilli par l’équipe du collège pour une conférence-débat « la non-violence ça s’apprend » à l’attention de tous les élèves de l’établissement, de tous les personnels et des parents d’élèves cordialement invités. 

« J’ai vraiment apprécié ce qu’a dit Jean-François », explique Timéo. « Il nous a expliqué ce qu’est la tolérance avec des exemples réels et des situations qu’il a rencontré. J’ai été très touché par la dernière histoire ».

« Nous sommes toujours heureux de recevoir M. Bernardini et l’équipe d’Umani et cette fois nous avons doublé nos efforts de formation sur la non-violence, la tolérance et contre le harcèlement », se réjouit pour sa part Jean-Etienne Cardi, le chef d’établissement, précisant que ces premières actions s’inscrivent dans le cadre du programme pHARe mais aussi dans celui de l’axe 3 « Bien-être » du projet académique Scola 2030 ».
 
Le collège poursuivra les travaux sur la tolérance et la citoyenneté dans les prochaines semaines avec de nouvelles actions fortes et dès la semaine à venir, ce seront les élèves de 6e qui bénéficieront d’une formation contre le cyber-harcèlement grâce au partenariat entre l’établissement, notamment sa CPE Audrey Toracca, et le référent de la Gendarmerie Nationale. 
 
Les éco-délégués prévoient déjà de planter un arbre et un affichage est prévu pour marquer durablement la volonté des collégiens de mettre en avant le respect d’autrui.
 





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos