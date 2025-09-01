Modernisation, langue corse, aides sociales : Bastia a préparé la rentrée de 2 188 élèves

2 188 élèves, maternelle (730) et primaire (1 458), s’apprêtent à faire leur rentrée le 2 septembre prochain dans l’une des 23 écoles (dont une privée et une associative) de la ville. À quelques jours de la rentrée des classes, c’est la dernière ligne droite pour que tout soit enfin prêt pour les accueillir.L’événement marquant de cette rentrée scolaire 2025-2026, c’est la réouverture de l’école Gaudin. Après 8 millions d’euros et plusieurs années de travaux, l’établissement entièrement rénové a été inauguré en juillet dernier. Il accueillera les élèves du CE2 au CM2. Pour Ivana Polisini, adjointe au maire de Bastia en charge de la politique éducative, il s’agit désormais de l’école la plus moderne de la ville . « Outre des salles de classes classiques, il y a une salle Ulis et une salle dédiée aux sciences et à la robotique. Cela va nous permettre de poursuivre notre projet de faire de Bastia une ville scientifique, en complément avec A Casa di a Scenze dans les quartiers sud. »Évidemment, la modernisation et l’entretien des autres établissements de la ville n’est pas en reste, explique l’adjointe à la politique éducative : « Nous avons mis un focus particulier sur la maternelle de l’école Desanti à l’Annonciade pour lui donner un véritable coup de neuf, avec des travaux de rénovation des sols, de peinture, d’éclairage et le rajout de toilettes supplémentaires. »Pour faire face à la chaleur, la ville poursuit également son projet « Scola Fresca » avec la mise en place de brise-soleil dans différents établissements ou encore avec les travaux de végétalisation de l’école Amadei, qui devraient s’achever d’ici le mois d’octobre.Si la ville met l’accent sur le scientifique, elle reste aussi attentive aux différentes actions menées en faveur de la langue corse. Ivana Polisini détaille les nouveautés mises en place à la rentrée : « À l’initiative du rectorat, il y aura un enseignement immersif public dans trois écoles : le primaire à l’école Subissi, l’école maternelle Campanari, et une classe à l’école maternelle Calloni. L’objectif est d’assurer un véritable enseignement immersif. »À ces classes immersives s’ajoutera une formation en langue corse pour le personnel de cantine.

Au regard du contexte économique, la municipalité rappelle les difficultés financières rencontrées par de nombreuses familles. À Bastia, des dispositifs d’aide concernent notamment la restauration scolaire et la pratique sportive.



« Pour les repas, les tarifs sont établis en fonction du quotient familial. À titre d’exemple, le prix varie de 0,95 € à 3,25 €. La ville fait un effort, malgré l’augmentation du coût des denrées, sans toucher à la qualité. Aujourd’hui, 40 % des produits utilisés sont issus de circuits courts ou durables », souligne Ivana Polisini.



Concernant les aides financières, la dotation de la caisse des écoles est fixée à une centaine d’euros par enfant. Versés directement aux établissements, ces fonds permettent notamment l’achat de matériel scolaire. Pour les familles les plus précaires, une aide est également prévue pour la prise en charge des licences sportives. Un soutien mis en place par le programme de réussite éducative de la ville, principalement dans les quartiers prioritaires.



