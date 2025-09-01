CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
La Moby mise sur le "Bunifazziu" pour garantir la fiabilité de la ligne maritime corso-sarde 01/09/2025 Modernisation, langue corse, aides sociales :  Bastia a préparé la rentrée de 2 188 élèves  01/09/2025 Rentrée scolaire 2025 : de nouveaux programmes, l’IA au collège et un plan santé mentale 01/09/2025 A huit jours de sa probable chute, Bayrou refuse de faire ses adieux et continue le combat 31/08/2025

Modernisation, langue corse, aides sociales : Bastia a préparé la rentrée de 2 188 élèves


Christophe Giudicelli le Lundi 1 Septembre 2025 à 07:44

Ce 2 septembre, 2 188 élèves feront leur rentrée dans les 23 écoles de Bastia. La municipalité annonce une rentrée placée sous le signe de la rénovation et de l’équité. L’école Gaudin rouvre après travaux, plusieurs établissements bénéficient de modernisations, l’enseignement immersif en langue corse est renforcé et de nouveaux dispositifs d’accompagnement sont proposés aux familles.



Modernisation, langue corse, aides sociales : Bastia prépare sa rentrée scolaire
Modernisation, langue corse, aides sociales : Bastia prépare sa rentrée scolaire
2 188 élèves, maternelle (730) et primaire (1 458), s’apprêtent à faire leur rentrée le 2 septembre prochain dans l’une des 23 écoles (dont une privée et une associative) de la ville. À quelques jours de la rentrée des classes, c’est la dernière ligne droite pour que tout soit enfin prêt pour les accueillir.

La réouverture de l’école Gaudin

L’événement marquant de cette rentrée scolaire 2025-2026, c’est la réouverture de l’école Gaudin. Après 8 millions d’euros et plusieurs années de travaux, l’établissement entièrement rénové a été inauguré en juillet dernier. Il accueillera les élèves du CE2 au CM2. Pour Ivana Polisini, adjointe au maire de Bastia en charge de la politique éducative, il s’agit désormais de l’école la plus moderne de la ville . « Outre des salles de classes classiques, il y a une salle Ulis et une salle dédiée aux sciences et à la robotique. Cela va nous permettre de poursuivre notre projet de faire de Bastia une ville scientifique, en complément avec A Casa di a Scenze dans les quartiers sud. »

550 000 euros de travaux consacrés à la rénovation des écoles depuis le début de l’année

Évidemment, la modernisation et l’entretien des autres établissements de la ville n’est pas en reste, explique l’adjointe à la politique éducative : « Nous avons mis un focus particulier sur la maternelle de l’école Desanti à l’Annonciade pour lui donner un véritable coup de neuf, avec des travaux de rénovation des sols, de peinture, d’éclairage et le rajout de toilettes supplémentaires. »

Pour faire face à la chaleur, la ville poursuit également son projet « Scola Fresca » avec la mise en place de brise-soleil dans différents établissements ou encore avec les travaux de végétalisation de l’école Amadei, qui devraient s’achever d’ici le mois d’octobre.

La langue corse au cœur du projet pédagogique de la ville

Si la ville met l’accent sur le scientifique, elle reste aussi attentive aux différentes actions menées en faveur de la langue corse. Ivana Polisini détaille les nouveautés mises en place à la rentrée : « À l’initiative du rectorat, il y aura un enseignement immersif public dans trois écoles : le primaire à l’école Subissi, l’école maternelle Campanari, et une classe à l’école maternelle Calloni. L’objectif est d’assurer un véritable enseignement immersif. »
À ces classes immersives s’ajoutera une formation en langue corse pour le personnel de cantine.

Des aides financières pour la cantine et le sport

Au regard du contexte économique, la municipalité rappelle les difficultés financières rencontrées par de nombreuses familles. À Bastia, des dispositifs d’aide concernent notamment la restauration scolaire et la pratique sportive.

« Pour les repas, les tarifs sont établis en fonction du quotient familial. À titre d’exemple, le prix varie de 0,95 € à 3,25 €. La ville fait un effort, malgré l’augmentation du coût des denrées, sans toucher à la qualité. Aujourd’hui, 40 % des produits utilisés sont issus de circuits courts ou durables », souligne Ivana Polisini.

Concernant les aides financières, la dotation de la caisse des écoles est fixée à une centaine d’euros par enfant. Versés directement aux établissements, ces fonds permettent notamment l’achat de matériel scolaire. Pour les familles les plus précaires, une aide est également prévue pour la prise en charge des licences sportives. Un soutien mis en place par le programme de réussite éducative de la ville, principalement dans les quartiers prioritaires.
 





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos