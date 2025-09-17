Modernisation du complexe sportif de l’Arinella : phase 1 terminée

Louis Pozzo di Borgo, président de la CAB

« Ce chantier nous tenait à cœur car concernant les quartiers sud de Bastia. Avec la réalisation de cette phase 1 puis ensuite de la 2, nous donnerons une vraie réponse sportive à ce quartier. On investit beaucoup dans le sport car on avait un retard conséquent. Grâce à l’Etat, la CdC, la mairie de Bastia on comble ce retard. Ce chantier a été très court, très cadencé mais ce bâtiment, qui portera bientôt le nom de Tony Pescelti, en hommage à ce professeur de sport qui a tant donné, réalisé aujourd’hui n’est pas une finalité en soi. On va lancer la phase 2 d’ici décembre et étoffer l’offre ».





Pierre Savelli, maire de Bastia

« Avec la CAB les travaux vont vite car les dossiers sont bien montés et les entreprises travaillent vite. On ne peut que se réjouir des travaux réalisés en 5 ans : Pepito Ferretti, Poggi, Toga et l’Arinella. Aujourd’hui le sport est facteur d’intégration et avec ces équipements la jeunesse pourra en pratiquer dans de bonnes conditions »





Gilles Simeoni, président de l’Exécutif de Corse

« Cette infrastructure de l’Arinella parle à chacun d’entre nous. Elle s’insert dans une vision globale de la ville et de la CAB »





Michel Prosic, préfet de Haute-Corse

« Il est parfois difficile d’être au rendez-vous de la jeunesse. Mais aujourd’hui on y est. Le sport est un vecteur essentiel de partage, d’efforts, de protection de la santé. Et il est important aussi d’avoir de la qualité dans l’offre sportive. A tous ceux qui vont profiter de ces lieux, profitez ! Profitez aussi des hommes et des femmes qui vous encadrent, ces bénévoles qui donnent de leur temps et qui font en sorte qu’on peut pratiquer ».