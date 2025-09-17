Modernisation du complexe sportif de l’Arinella : phase 1 terminée

Ce complexe de l’Arinella est un lieu emblématique de la ville. Lors de la visite, Pierre Savelli, maire de Bastia, et Gilles Simeoni, président de l’Exécutif de Corse, l’ont évoqué de manière croustillante. Cet ERP, Etablissement Recevant du Public, est très fréquenté, accueillant une grande diversité de public : Scolaires, clubs et associations sportives, pratiquants en accès libre. Un établissement qui depuis des années ne répondait plus aux normes de sécurité, d’accessibilité, aux besoins des usagers. Aussi la Communauté d’Agglomération de Bastia avait-elle voté en février 2023, un projet de réhabilitation des lieux, un projet en 2 phases.
Phase 1 : Couverture d’un extérieur, mur d’escalade, buvette…
Cette phase qui s’est achevée il y a quelques jours comprenait :le remplacement des toitures du COSEC, le remplacement des éclairages, la pose d’un revêtement neuf, la peinture, la création d’une buvette, la couverture du terrain extérieur ainsi que la création d’un mur d’escalade.
Le terrain extérieur (40 X 20,80 m) peut ainsi accueillir différentes disciplines : basket, hand, futsal. Le tout nouveau mur d’escalade, 11,8 m de large sur 7,10 m de haut, y est adossé et vient en complément de celui déjà existant sur la façade nord du bâtiment.
Montant de cette 1ère phase des travaux : 2,2 M€, financés à hauteur de 50% par l’Etat (PTIC), 30,48% par la CAB, et 19,52% par la dotation de la ville de Bastia.
D’ici décembre, sera lancée la phase 2 (1,9 M€) avec la rénovation de la piste d’athlétisme avec création de nouveaux couloirs de sprint, la construction d’une tribune de 300 places avec buvette, espace presse, chronométrage, sanitaires, vestiaires, salle de musculation, la rénovation de l’ancien logement du gardien afin de créer une maison des associations, la rénovation des espaces d’accueil visiteur, la mise en place d’un système d’éclairage LED pour la piste et le renforcement des systèmes de sécurité.
Coût total des 2 phases : 4,1 M€
Etat – PITC : 2,6 M€
CdC Feder : 576 000 €
CAB : 500 000 €
Dotation politique de la ville de Bastia : 429 000 €
Ils ont dit
Louis Pozzo di Borgo, président de la CAB
« Ce chantier nous tenait à cœur car concernant les quartiers sud de Bastia. Avec la réalisation de cette phase 1 puis ensuite de la 2, nous donnerons une vraie réponse sportive à ce quartier. On investit beaucoup dans le sport car on avait un retard conséquent. Grâce à l’Etat, la CdC, la mairie de Bastia on comble ce retard. Ce chantier a été très court, très cadencé mais ce bâtiment, qui portera bientôt le nom de Tony Pescelti, en hommage à ce professeur de sport qui a tant donné, réalisé aujourd’hui n’est pas une finalité en soi. On va lancer la phase 2 d’ici décembre et étoffer l’offre ».
Pierre Savelli, maire de Bastia
« Avec la CAB les travaux vont vite car les dossiers sont bien montés et les entreprises travaillent vite. On ne peut que se réjouir des travaux réalisés en 5 ans : Pepito Ferretti, Poggi, Toga et l’Arinella. Aujourd’hui le sport est facteur d’intégration et avec ces équipements la jeunesse pourra en pratiquer dans de bonnes conditions »
Gilles Simeoni, président de l’Exécutif de Corse
« Cette infrastructure de l’Arinella parle à chacun d’entre nous. Elle s’insert dans une vision globale de la ville et de la CAB »
Michel Prosic, préfet de Haute-Corse
« Il est parfois difficile d’être au rendez-vous de la jeunesse. Mais aujourd’hui on y est. Le sport est un vecteur essentiel de partage, d’efforts, de protection de la santé. Et il est important aussi d’avoir de la qualité dans l’offre sportive. A tous ceux qui vont profiter de ces lieux, profitez ! Profitez aussi des hommes et des femmes qui vous encadrent, ces bénévoles qui donnent de leur temps et qui font en sorte qu’on peut pratiquer ».
