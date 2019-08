Miss Monde Sirène sur le sable lisulanu

Rédigé par Maria-Serena Volpei-Aliotti le Mercredi 7 Août 2019 à 14:44

Durant deux jours, mardi 6 et mercredi 7 août, Ingrid Fabulet, Miss Mermaid International 2016-2017 s'est installée dans la cité Paoline pour faire découvrir sa passion. Nager comme une sirène.

Après une séance photo qui s'est déroulée sur le môle et aux côté de la sirène locale, c'est au Carucchetu qu'elle a initié les plus jeunes à la nage sirène.

