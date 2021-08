Mises à feu à Lumiu, Barbaghju, Petrusella, Corti

La RCSC de Barbaghju dans le Nebbiu est intervenue, elle aussi, en début d’après-midi sur un petit départ de feu en bas du village. Les pompiers ont dépêché également des moyens sur place. Grâce à l’intervention rapide des bénévoles, la surface a été limitée à quelques mètres carrés.



C'est aussi en début d'après-midi qu'un incendie s'est déclaré à Petrusella. La présence de moyens de surveillance, alliée à l'intervention des moyens aériens, a permis aux secours de Corse-du-Sud de maîtriser rapidement les flammes : la superficie brûlée était de 500 m2.



Un peu plus tard c'est à Corti qu'un nouveau feu à éclaté. Il a parcouru 4 000 mètres carrés et a été combattu par des moyens aériens et des hommes des centre de secours sur le terrain. Le feu maîtrisé a pris naissance au bord de la route territoriale.