Miché Dominici, un musicien qui est aussi un "Père Noël" au grand cœur

Le pas rapide, à bout de souffle, Miché Dominici se plante devant vous, sourire aux lèvres. Il vient de faire son entrée dans les locaux de Spartimusica, école de musique et espace deco-working culturel près du Vieux-Port de Bastia, lieu du rendez-vous, au timing aussi serré que celui d’une rock-star. Il vient d’atterrir en provenance de Nice où il mène également des projets avec un groupe de pop rock anglophone, les Four Kicks. L’agenda de Miché Dominici, batteur du groupe I Messageri mais aussi compositeur et chanteur aux mille vies, est bien rempli. À l’image d’un cœur débordant de générosité. Car l’artiste est aussi la tête d’une fabuleuse initiative, A Valella 360°, à la fois création artistiquemenée en collaboration avec d’autres artistes amis, comme I Pignotti, Patrizia Gattaceca ou encore Joyce Jonathan, pour ne citer qu’eux, et dont les bénéfices servent à l’achat de cadeaux de Noël pour les familles qui, dans le besoin, ne peuvent se permettre de « gâter » leurs enfants à Noël.L’idée a germé, puis grandi, au moment du confinement de 2020. À l’époque, sa petite fille de 4 ans à peine vit son premier chagrin d’amour. Michè lui écrit alors une chanson qu’il publie sur Bandcamp, une plateforme de musique en ligne qui s’adresse aux artistes indépendants. L’aventure solidaire est née : « J’ai la chance, pendant le confinement, de pouvoir me réfugier dans la maison de mes grands-parents, à Parata d’Orezza. Je prends conscience d’être un peu plus privilégié que bien des personnes pour qui la période est bien plus douloureuse », confesse l’artiste.Alors que le monde se referme et vit un épisode quasi inédit, Miché Dominici écrit, compose et poste ses chansons sur les réseaux sociaux. Peu à peu, il aménage son sanctuaire d’A Valella en studio d’enregistrement. Les bénéfices de la première chanson, qui enregistre 2000 euros de téléchargement, seront reversés à A Fratellanza, une association de Bastia qui gère notamment une structure d’accueil pour les sans-abri ou les personnes démunies. Mais, petit à petit, sa quête se précise, se matérialise à mesure des rencontres et des événements qui rythment cette période à nulle autre pareille. Il participe aux Restos du cœur, se sensibilise à différentes causes - « Ma mère m’a toujours appris qu’il fallait faire le bien, c’est une question d’éducation », souffle-t-il – avant de choisir finalement de se consacrer exclusivement aux enfants dans le besoin. « Je suis un papa et puis je ne voulais pas me disperser. Et mes enfants sont heureux de participer à aider d’autres gamins », explique-t-il.Au Noël suivant le confinement, il fait donc paraître A Valella volume 1 au profit d’associations pour les enfants défavorisés, comme La Pouponnière et La Roue de Secours à Moriani. « Après le confinement, j’avais pu faire monter mes amis artistes en Castagniccia pour travailler ensemble. Je suis très attaché à notre île, à notre patrimoine, et c’était aussi pour moi une façon de faire vivre mon village qui compte six habitants à l’année ! », raconte-t-ilencore. Là, il les filme notamment avec une caméra à 360° et donne naissance sur You Tube à A Vallela 360°, qui donnera naissance aux volumes 2 et 3 de l’initiative. Dans ce derniervolet, qu’il a choisi de monter en itinérance, il a décidé de tourner dans des lieux symboliques ou insolites de la Corse, comme le théâtre de Bastia, fermé pour rénovation, un vieux moulin de Sisco, la grande roue de Bastia avec Patrizia Gattacega, le Corsica Bar ou le stade Armand-Cesari, bien entendu.Cette année, c’est, au total, une cinquantaine de cadeaux que Miché Dominici a pu acheter pour Noël avec le soutien de l’association La Roue de Secours. « La Roue de Secours, qui rachète des vêtements ou du mobilier pour leur donner une seconde vie au profit d’un public en difficulté, me confie discrètement des noms de familles qu’il serait bon d’aider. J’achète et j’apporte les cadeaux, de la même façon, en toute discrétion. C’est délicat, vous savez, plus les gens sont dans le besoin, moins ils demandent de l’aide, confie le musicien au grand cœur. C’est pourquoi il est important pour moi de travailler en étroite relation avec une association qui prend contact avec les familles ».Miché Dominici est un homme gentil. De cette gentillesse, presque d’un autre âge, celled’une normalité presque oubliée et galvaudée. Le temps d’un intermède trop bref, qu’il est bon de se rappeler que la solidarité, la générosité et, oui, la gentillesse n’ont pas encore dit leur dernier mot.Vous pouvez télécharger la version numérique d’A Valella 360° sur https://mich5.bandcamp.com jusqu’au 23 décembre.