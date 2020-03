Mgr Olivier de Germay aux Corses : " N'ayez pas peur ! Gardez la foi, l'espérance et la charité "

Nicole Mari le Samedi 21 Mars 2020 à 16:27

Dans un message vidéo diffusé sur @EglisedeCorse, Mgr Olivier de Germay, évêque de Corse, envoie aux Catholiques corses, et à tous les Corses, un message d'espérance, de foi, et d'appel à la charité. Il recommande aux Chrétiens de ne pas avoir peur, de rester confiants en Jésus, et de prier chaque jour.

