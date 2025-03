Meurtre du Lamparo : les enquêteurs sur place pour deux jours

Une forte présence policière a interpellé de nombreux Ajacciens ce mardi matin aux abords du Lamparo, l’établissement où, le 23 décembre dernier, une fusillade a causé la mort de Pierre-Louis Giorgi, pompier de 33 ans, et blessé six autres personnes. Le magistrat instructeur en charge de l’enquête, accompagné d’un représentant du parquet et des avocats des parties civiles, a souhaité se rendre sur les lieux pour poursuivre les investigations. « Le magistrat instructeur organise, en présence du parquet également sur place, une opération sur les lieux dans le cadre de l’information judiciaire ouverte après l’homicide survenu le 23 décembre dernier », indique le parquet.



Cette démarche vise à déterminer avec précision la position et les déplacements des personnes présentes ce soir-là, en recoupant les témoignages des victimes avec les éléments matériels de l’enquête. L’opération est prévue pour durer deux jours, avec une suite des investigations ce mercredi 5 mars.



L'établissement qui venait de réouvrir après deux mois de fermeture administrative, restera fermé durant ces deux jours afin de permettre le bon déroulement des investigations.