Météo : la vigilance orange canicule prolongée en Corse


VL le Mardi 12 Août 2025 à 12:36

L'épisode de canicule se poursuit en Corse. Météo France maintient la vigilance orange jusqu'au mercredi 13 août, 23 h 59 au plus tôt.



Météo-France maintient la Corse en vigilance orange « canicule » jusqu’au mercredi 13 août 2025 à 23 h 59 au plus tôt. L’épisode, qui s’accentue par endroits, devrait perdurer au moins jusqu’au jeudi 14 août.

Les températures minimales relevées oscillent entre 21 et 26 °C sur Bastia, dans l’intérieur, sur le littoral et la Côte Orientale, avec un pic possible à 28 °C du côté d’Alistro. Les maximales atteignent 33 à 35 °C sur l’ensemble de la Haute-Corse et pourraient grimper jusqu’à 38 °C vers Corte. Quelques orages autour de la chaîne centrale pourraient apporter un léger rafraîchissement localisé.
 





