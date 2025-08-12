Météo : la vigilance orange canicule prolongée en Corse

Météo-France maintient la Corse en vigilance orange « canicule » jusqu’au mercredi 13 août 2025 à 23 h 59 au plus tôt. L’épisode, qui s’accentue par endroits, devrait perdurer au moins jusqu’au jeudi 14 août.



Les températures minimales relevées oscillent entre 21 et 26 °C sur Bastia, dans l’intérieur, sur le littoral et la Côte Orientale, avec un pic possible à 28 °C du côté d’Alistro. Les maximales atteignent 33 à 35 °C sur l’ensemble de la Haute-Corse et pourraient grimper jusqu’à 38 °C vers Corte. Quelques orages autour de la chaîne centrale pourraient apporter un léger rafraîchissement localisé.



