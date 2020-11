Météo en Corse : une semaine fraîche mais ensoleillée

Lundi 23 novembre

Le temps sera bien ensoleillé avec juste quelques nuages en fin d’après midi sur les versants occidentaux du relief. Le vent sera faible en général, légèrement modéré de secteur Sud-Ouest aux extrémités de l’île. Les températures maximales gagneront quelques degrés, comprises en mi-journée entre 12 et 17 degrés du centre vers le bord de mer.





Mardi 24 novembre

Aucun nuage ne viendra perturber l’ensoleillement de cette journée qui débutera sous des températures assez basses pour la saison : de 1 à 5 degrés dans le centre et de 6 à 9 près des côtes. Le vent de Nord-Ouest sera sensible dans le Cap Corse et en Balagne 30 à 40 km/h, faible ailleurs. Peu de changement du coté des maximales : 11 à 17 degrés





Mercredi 25 novembre

Le soleil sera le plus souvent voilé par des nuages d’altitude. Le vend de Sud à Sud-est prédominera mais sera faible. Maximales stationnaires.





Jeudi 26 et vendredi 27 novembre

Malgré de belles éclaircies, les nuages seront plus nombreux et donneront même des averses sur la façade orientale de jeudi soir à vendredi, ainsi que dans le Cortenais et l’Alta Rocca. Températures maximales en légère hausse 12 à 17 degrés.





Samedi 28 et dimanche 29 novembre

Le week-end s’annonce médiocre avec un ciel souvent chargé et des pluies. Le vent de secteur Est sera modéré à assez fort. Maximales sans changement.